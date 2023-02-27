27 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Представители власти в Алтайском крае изучили методы повышения эффективности офисных процессов

Методы повышения эффективности офисных процессов освоили в Алтайском крае представители исполнительных органов и органов местного самоуправления в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

Обучение в группе.
Обучение в группе.
Фото: КАУ "Алтайский центр кластерного развития".

Отметим, что представители региональных управленческих команд обучаются применению инструментов бережливого производства в офисе, начиная с 2021 года.

Итогом такого обучения является развитие компетенций в части практического применения методов улучшения текущих офисных процессов, позволяющих сокращать время их протекания и повышать производительность труда.

В частности, в период с 14 по 17 февраля 2023 года в городе Барнауле состоялся пятый поток обучения группы из 15 человек из числа сотрудников исполнительных органов региона и подведомственных им учреждений, а также органов местного самоуправления (Калманского, Курьинского, Немецкого национального районов, города Яровое).

В ходе обучения тренер АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Елена Жилина провела серию тренингов по таким темам, как: картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С.

Данные инструменты бережливого производства специально адаптированы для офисных процессов.

Как отмечают сами участники тренингов, рассмотренные в рамках обучения реальные кейсы, например, по грамотной организации рабочих мест и эффективному делопроизводству, просты и понятны.

Они позволяют взглянуть под новым углом на прижившиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, ведения вспомогательной и основной деятельности. При этом ценность инструментов совершенствования офисных процессов в их универсальности и применимости на любом предприятии независимо от его отраслевой принадлежности.

В заключительный день обучения для участников сотрудниками Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края был проведен специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов».

СПРАВКА

«Фабрика офисных процессов» являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

Подать заявку на участие в тренинге «Фабрика офисных процессов» можно по телефону: (3852) 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость