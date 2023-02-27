Представители власти в Алтайском крае изучили методы повышения эффективности офисных процессов

Методы повышения эффективности офисных процессов освоили в Алтайском крае представители исполнительных органов и органов местного самоуправления в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».

Отметим, что представители региональных управленческих команд обучаются применению инструментов бережливого производства в офисе, начиная с 2021 года.

Итогом такого обучения является развитие компетенций в части практического применения методов улучшения текущих офисных процессов, позволяющих сокращать время их протекания и повышать производительность труда.

В частности, в период с 14 по 17 февраля 2023 года в городе Барнауле состоялся пятый поток обучения группы из 15 человек из числа сотрудников исполнительных органов региона и подведомственных им учреждений, а также органов местного самоуправления (Калманского, Курьинского, Немецкого национального районов, города Яровое).

В ходе обучения тренер АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Елена Жилина провела серию тренингов по таким темам, как: картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С.

Данные инструменты бережливого производства специально адаптированы для офисных процессов.

Как отмечают сами участники тренингов, рассмотренные в рамках обучения реальные кейсы, например, по грамотной организации рабочих мест и эффективному делопроизводству, просты и понятны.

Они позволяют взглянуть под новым углом на прижившиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, ведения вспомогательной и основной деятельности. При этом ценность инструментов совершенствования офисных процессов в их универсальности и применимости на любом предприятии независимо от его отраслевой принадлежности.

В заключительный день обучения для участников сотрудниками Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края был проведен специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов».