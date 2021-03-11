Президент Путин призвал смягчать ценовые удары

Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, сказал глава государства на совещании по вопросам инвестиционной активности.
«Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать», — передает РИА Новости слова президента.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести постоянный мониторинг цен на продукты и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания.
Altapress.ru изучил информацию Росстата об изменении средних цен на продовольствие в Алтайском крае. Например, картофель подорожал на 81%.