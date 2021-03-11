Президент Путин призвал смягчать ценовые удары

В России не должно быть «ценовых ударов» по продуктам, заявил президент страны Владимир Путин.

Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, сказал глава государства на совещании по вопросам инвестиционной активности.

«Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать», — передает РИА Новости слова президента.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести постоянный мониторинг цен на продукты и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания.

Altapress.ru изучил информацию Росстата об изменении средних цен на продовольствие в Алтайском крае. Например, картофель подорожал на 81%.