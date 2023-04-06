«Применяй. Обучай. Совершенствуй»: стартует федеральный конкурс тренеров и инструкторов по бережливому производству

Федеральный конкурс «Тренер по бережливому производству — 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй» стартует в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Организатором конкурса выступает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Прием заявок продлится до 25 мая.

Главная задача федерального конкурса направлена на поддержание системного обучения по программам бережливого производства на предприятиях для повышения производительности труда.

На территории Алтайского края потенциальными участниками конкурса могут стать более 100 человек, подготовленных в рамках реализации нацпроекта в регионе. А всего приглашается более 5400 тренеров предприятий-участников нацпроекта и Региональных центров компетенций (РЦК) со всех регионов России.

Напомню, что обучение — один из важнейших инструментов достижения целей нацпроекта «Производительность труда». И у нас на сегодняшний день накоплена огромная база лучших практик. Поэтому нам важно посмотреть, как развивается система обучения на предприятиях после завершения активной стадии реализации проекта. А конкурсантам — заявить о себе в экспертном сообществе, обменяться полезным опытом и запланировать пути дальнейшего профессионального роста. Желаю всем участникам удачи, энергии и вдохновения, а также интересной и плодотворной работы на пути к победе, — отмечает заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Что касается номинаций конкурса, то они заявлены так:

тренер по бережливому производству;

система обучения бережливому производству;

тренер по бережливому производству РЦК.

После приема заявок начинается заочный этап конкурса. До 1 июля участникам необходимо будет выполнить конкурсные задания, в которые входит видео-визитка, решение бизнес-кейса и написание статьи об обучении бережливому производству.

Самая насыщенная и интересная часть конкурса произойдет в финале, где лучшие тренеры по бережливому производству представят экспертному жюри самостоятельно разработанный мастер-класс. Будет оцениваться не только его практическая польза, но и презентационные навыки ведущего.

Финал конкурса состоится в очном формате 17 августа в Академии производительности ФЦК в Москве. Для торжественного награждения финалисты и победители будут приглашены на Школу-слёт тренеров ФЦК в сентябре этого года.

Данный конкурс ФЦК проводит не первый раз. Знаю, что многие тренеры ждут этого мероприятия и усиленно готовятся. Участникам оно дает уникальную возможность продемонстрировать свои тренерские компетенции, поделиться экспертизой в обучении на предприятиях-участниках нацпроекта, а также познакомиться с опытом коллег, — рассказывает руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Напомним, что в прошлом году Алексей Скворцов, руководитель проектов по развитию производственной системы алтайского предприятия ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», стал одним из 13 финалистов конкурса «Тренер по бережливому производству — 2022. Применяй. Обучай. Совершенствуй».