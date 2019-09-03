Группа компаний «Свит-комплект» из Новоалтайска производит все для сна: постельное белье, подушки, одеяла и даже «советские» матрасы. Ее руководитель Галина Шишлакова рассказала, как модный «бамбук» делали еще на советских заводах, почему самим приходится производить роботов и когда она собирается открыть музей подделок под их продукцию.

Краткое содержание

«В Иваново не дураки — ходовой дизайн себе забирают»

— Галина Петровна , правда ли , что вы пытаетесь вырастить хлопок на Алтае? Зачем вам это?

— Пытаемся, это правда. У нас есть четыре небольших опытных поля в четырех районах края. Мы ездили в Москву к ученым из Астрахани, которые занимаются разведением специального сорта и успешно выращивают его у себя на родине. По их данным, количество солнечных дней у нас в Кулундинской степи такое же, как у них.

Второй год пытаемся вырастить. Но прошлое лето было совсем неудачное — холодное и сырое. В этом году, боюсь, не наберем среднесуточных температур. Солнечных дней хватает, а среднесуточных температур — нет. Холодные ночи.

Если этот эксперимент не удастся, то перейдем к плану «Б» — будем обращаться в Уфу, там есть лаборатория, где разрабатывают генетически модифицированный хлопок. Но для его использования нужно будет инициировать изменение законодательства, чтобы в России разрешили выращивать технические генно-модифицированные сельхозкультуры.

Галина Шишлакова , «Свит-комплект» Предоставлено Галиной Шишлаковой.

Почему для нас это важно? Это собственное сырье. Узбекистан, где в основном закупается хлопок, все больше его перерабатывает. В стране активно инвестируют, с помощью турок в том числе, в развитие перерабатывающих производств, чтобы продавать уже готовые изделия.

Можно, конечно, покупать хлопок на общемировом рынке. Но это совсем другая цена, значительно выше. То есть собственное сырье дает и удешевление продукции, и стабильность. Конечно, на Алтае этого нельзя добиться за один год. Тем не менее мы встали на этот путь и идем по нему.

— То есть вы хотите организовать полный цикл производства. А на каком этапе находитесь сейчас?

— Когда мы начинали, у нас была просто швейная фабрика: закупали ткани и шили комплекты белья. Сейчас мы «углубляемся»: теперь будем брать отбеленные ткани и самостоятельно наносить рисунок, на следующем этапе хотим прийти к тому, чтобы уже самим отбеливать, а затем — организовать и ткацкий цех. И вот тогда мы упремся в проблему сырья. Я планирую, что примерно в течение пяти лет мы все этапы пройдем. А к тому времени, возможно, у нас уже будет свой хлопок.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

— Почему так нужно создавать полный цикл? Это ведь серьезные инвестиции на не слишком доходном рынке.

— Крупнейшие производители тканей в России из Иваново тоже не дураки, они также шьют свои комплекты, увеличивая добавленную стоимость. Самые интересные расцветки на рынок не пускают, отдают самые неконкурентоспособные, неходовые дизайны.

А дизайн и качество изделий — два главных качества, необходимых, чтобы не вылететь с рынка. Так что выхода у нас не было — нужно было делать собственный дизайн. Мы запрыгнули, можно сказать, в последний вагон.

— Есть мода на рисунки?

— Еще какая. Жизнь ускоряется, и мода на белье тоже. Если раньше можно было на одном дизайне сидеть пять-шесть лет, и его брали, то сейчас каждый год, а то и полгода мода кардинально меняется.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

Сейчас, например, в тренде так называемые модные молодежные дизайны, которые раньше бы и не купил никто. Но теперь все переворачивается с ног на голову. И успевать реагировать нужно очень быстро. Как известно, если хочешь устоять на месте, ты должен бежать. Не знаю, зачем эти гонки, но так сегодня мир устроен.

«Сегодняшний бамбук — это советская вискоза»

— Из чего вы сейчас делаете свои изделия: не только белье , но и оделяла , подушки? Где покупаете сырье?

— В России мы закупаем хлопок, потому что до сих пор он пока дешевле, чем китайский. А вся синтетика, конечно, из Поднебесной. И еще из Пакистана. В нашей нефтедобывающей стране до сих пор нет хорошей переработки в синтетические волокна.

— Вроде волокна бывшего Барнаульского ЗСВ?

— ЗСВ не делало его для наших нужд, а вот комбинат химволокна производил. В Красноярске было прекрасное предприятие, которое делало очень хорошую вискозу. Сегодняшний раскрученный бамбук — это практически та же вискоза. Сегодня турки и китайцы уверяют весь мир, что бамбук — это суперинновационный продукт. Но аналогичное по свойствам волокно еще 60 лет назад советские заводы производили. Сейчас в России остались лишь небольшие производства, но их очень мало, ассортимент и объемы совсем небольшие, а цены высокие.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

— А шерсть где берете?

— В Горно-Алтайске. У нас, кстати, в задумке есть проект по мытью у нас на предприятии шерсти. На его завершение пока не хватает денег. Оборудование закуплено, но еще не достроено здание цеха. Сейчас мы моем шерсть в Хакасии или в Невинномысске Краснодарского края.

«Не завидую нашим покупателям»

— Сейчас в магазинах — огромный выбор белья и изделий для сна. Кто ваши конкуренты?

— Конкуренция у нас, действительно, очень жесткая. Производителей — сотни. Но крупных, изготавливающих качественный товар, среди них не так много, мы, в принципе, друг другу почти не мешаем.

Самые главные конкуренты — мелкие производства, которые изготавливают подделки. Такими вещами наводнен весь рынок. Псевдобамбуковые и псевдоверблюжьи одеяла, например. Если в закупе немытая верблюжья шерсть стоит 600 рублей за кг, а мытая — 1 тысячу рублей, то как одеяло может стоить 300?! Это просто нереально. Наверно, наш народ любит быть обманутым.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

— Как понять обычному покупателю , какое изделие настоящее и хорошее , а какое нет?

— Я не завидую потребителям. 90% продукции на рынке — подделки. Сложно разобраться. На рынке 90% белья — не хлопок, что бы ни было написано на этикетке. Хлопковый комплект меньше 900−1500 рублей стоить не может. Если вам продают его за 500−700 рублей, это точно синтетика.

Я советую женщинам доверять собственному чутью и тем знаниям, которые, может быть, еще остались. Чтобы они отличали натуральные материалы от синтетики. Например, мы делаем шерстяные одеяла, в них обязательно оставляем замочки, чтобы можно было вскрыть и посмотреть. Конечно, сейчас делают синтетические волокна под шерсть. Человек незнающий может и спутать. Есть, конечно, старый дедовский метод — поджигать и растирать, нюхать. Но не все и не всегда это готовы делать.

Плюс почти у всех натуральных материалов есть свои недостатки. Скажем, в шерстяных изделиях встречается жесткая ость, которая колет сквозь ткань. И ничего с этим не сделаешь, это как перо, которое пролезет в любую дырочку. А вещи из льна и хлопка всегда садятся.

Вообще, Россия — одна из немногих стран, большинство жителей которой спит на хлопке. Это роскошь. Скажем, многие американцы под синтетикой спят. А у нас исторически эта отрасль хорошо развивалась. Она была одним из драйверов развития экономики в России XIX века. Мы научились это делать хорошо, люди привыкли и платят за это.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

— Вы бы для себя какой комплект собрали?

— На лето — одеяло из бамбука. Это чистая вискоза, у нее гигроскопичность, как у хлопка. А зимой лично я сплю под шерстяными одеялами. Но у меня нет аллергии. Тем, у кого она есть, я советую или синтетический лебяжий пух, или холлофайбер. Это синтетические наполнители, но неплохие.

«Бизнес вести сложно , факт»

— В последнее время предприниматели рассказывают , что вести бизнес становится все сложнее с точки зрения госрегулирования , требований. Согласны с этим?

— Это выживание и борьба каждый день. Каждый день ты стоишь на грани — сможешь дальше вести бизнес или нет. Новшеств — миллион. Сейчас, например, идет маркировка изделий в нашей промышленности. Помимо того что это бешеные денежные затраты, нужно еще и людей дополнительно привлекать.

Чтобы не «загреметь» на штраф, нужно постоянно самому все контролировать. Тратить время — на это, а не на развитие бизнеса.

Я все понимаю: государство выстраивает политику таким образом, чтобы все процессы в экономике и поступления были прозрачны. Но исполнять эти требования очень тяжело. Мы заполняем бесконечные отчеты, целый штат бухгалтерии постоянно этим занимается.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

Плюс все это происходит на фоне падения покупательского спроса. Если человек получает по 15−20 тысяч, не будет он часто менять белье.

— То есть ваши финансовые результаты не показывают , что люди стали зарабатывать больше или хотя бы не меньше?

— Я бы сказала, что идет большее расслоение. Часть людей уходит в эконом-сегмент, а часть, уже обжегшись на дешевизне, начинает понимать в качестве и готова за него платить.

Но то, что бизнес вести сложно, факт. К падающему рынку и налоговому прессингу добавляется еще и вечная нехватка кадров — квалифицированных и неквалифицированных.

Но при этом справедливости ради обязательно надо сказать: никогда еще раньше не было такого числа инструментов поддержки бизнеса. Хотя опять же, если хочешь получить финансовую помощь, нужно отвечать очень большому числу условий. Часто под них не подходишь.

— Сейчас , кстати , Новоалтайск довольно громко звучит: здесь , например , создана особая территория опережающего развития.

— Да, это наши мэры молодцы — и прошлый, и сегодняшний, пробили. Новое наше предприятие, которое будет заниматься как раз покраской тканей, стало резидентом ТОСЭР. Там самая важная льгота — гораздо меньшие страховые платежи в социальные фонды. Это экономия очень больших сумм.

Но, вообще, вы знаете, жить интересно. Тяжело? Так это всегда было: во все времена во всех культурах — кто-то производит, а кто-то деньги собирает.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

«Молодое поколение — просто труба»

— У вас семейный бизнес?

— Можно и так сказать. Я вообще-то преподаватель музыкальной школы. В 1990-е всех мотыляло по разным сферам. Так получилось, что мы оказались в легкой промышленности.

Идея бизнеса принадлежала моему мужу. Он жил в Семипалатинске, там был мощный текстильный комбинат. Он что-то подсмотрел там, чему-то научился — и инициировал создание бизнеса.

Разобраться можно в любом деле, если учишься, вдумываешься. Важно, чтобы были специалисты, которые бы помогали. Тогда, когда мы взялись за дело, еще оставались хорошие советские специалисты. Это сейчас они вымирают, как мамонты.

— Какие кадры сегодня вам нужны больше всех?

— Рабочие специальности и средний технический персонал. Раньше образование было качественным, и люди его отрабатывали. А сейчас это зачастую просто диплом, который якобы дает человеку право претендовать на большую зарплату, хотя у него может не быть ни знаний, ни умения работать, ни элементарной дисциплины. К сожалению. Молодое поколение — это просто труба. Не знаю, как мы будем жить.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

Кстати, один из способов — переходить на роботов. И мы над этим тоже уже работаем. Конечно, уже давно придуманы автоматические линии. В Иваново, где находятся крупнейшие текстильные предприятия и куда вкладываются миллиарды государственных денег, современное оборудование уже закупили. Это совсем другое гарантированное качество.

Но линии стоят столько, сколько мы никогда в жизни не окупим. Поэтому будем делать сами. Мы, в принципе, много работаем над оборудованием: либо китайское доводим до ума, либо свое придумываем.

Автоматизация — неизбежный путь. Люди становятся очень дорогим удовольствием. Мы вынуждены идти на это — не потому, что очень хочется, а потому, что выбора нет.

«У нас коллекция подделок»

— Кто производит основной объем контрафакта?

— В первую очередь, конечно, Китай. Существуют серые схемы по ввозу этой продукции. У нас целая коллекция наших подделок, китайских в том числе. Прямо с нашим названием, логотипом. Как-нибудь соберемся — сделаем музей подделок.

На предприятии «Свит-комплект». Анна Зайкова

Вторая группа производителей подделок — отечественные мелкие подпольные производства. Зачем им тратиться на дизайнеров, на оборудование? Наша компания гарантирует качество, на рынке это известно. Вот они и подделывают нас. Очень удобно. Мы ездим, ругаемся, иногда подключаем полицию. Но сейчас все хитрее стали — не выставляют товар на продажу в открытый доступ, отследить сложнее.

В том числе поэтому мы стали развивать собственную розничную сеть. К тому же она позволяет не зависеть от оптовиков, которые «отжимают» 5 копеек, чтобы рубль заработать. В собственной сети мы гарантируем и размеры, и составы. В ее развитие мы будем также инвестировать. Опыт показывает, что два года наши магазины убыточны, а на третий выходят в плюс.

О чем еще рассказал собеседник

О кредитах — Мы, безусловно, к ним прибегаем. Я не большой сторонник кредитов, но без этого невозможно развиваться. Рентабельность не такова, чтобы на прибыль закупить в реально обозримые сроки нужное оборудование. Это, конечно, бремя, оно тревожит. Но иначе никак. О безотходном производстве — Рентабельность в нашей промышленности — всего 2−4%. Поэтому где-то даже приходится выкручиваться. Например, мы перерабатываем отходы нашего же текстильного производства. Каждая ниточка перерабатывается. Из этого мы делаем матрасы, которые условно называем «советскими». Пользуются хорошим спросом. О мелких партиях — Мы производим сотни наименований. Изготавливать мелкими партиями невыгодно, но выбора у нас нет — такой формат работы диктует рынок. Людям все чаще хочется чего-то необычного, индивидуального. Как раньше, тысячами не пошьешь.

От музыкального педагога — к главе компании

Галина Шишлакова родилась в 1969 году в Новоалтайске. По образованию — преподаватель музыкальной школы. Вместе с мужем в 1993 году организовали небольшой бизнес — торговали одеялами и подушками. Со временем супруги решили производить продукцию сами. На первом приобретенном оборудовании шили одеяла. К 2007 году производство уже включало в себя несколько цехов. Этот год считается временем создания холдинга «Свит-Комплект».

Факт

Оборот предприятия «Свит-Комплект» за 2018 год составил 400 млн рублей.