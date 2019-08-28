В Алтайском крае продают производство валенок, которое одаривало внука губернатора

Собственник «Мамонтовских валенок» Анатолий Бочаров планирует покинуть регион, поэтому выставил свой бизнес на продажу. Предприятие, способное выпускать 100 пар обуви из шерсти в смену, он оценил в 15 млн. рублей. Товарный остаток обойдется существенно дороже.

«Мамонтовские валенки» («Руно») — современное производство, выстроенное на базе советского предприятия. Его номенклатура почти добралась до 1000 наименований. Здесь делают взрослую и детскую обувь из овечьей шерсти 5 цветов, с войлочной, резиновой подошвой и без, с пришивным бортом, разнообразной вышивкой и росписью.

В интернет-магазине одна пара стоит от 1 до 3 тысяч рублей. Также продукция представлена в рознице и постоянно участвует в ярмарках. На одной из них в 2017 году детскую пару белых валеночек для внука получил в дар находившийся тогда при должности губернатор Алтайского края Александр Карлин, а заодно и теперь уже бывший глава Барнаула Сергей Дугин, передавала «Катунь 24».

Анатолий Бочаров рассказал altapress.ru, что на предприятии подготовлен большой товарный запас к сезону продаж, который начнется уже в сентябре-октябре. К имеющимся точка продаж добавится новая на рынке ВДНХ.

«Это обувь из натуральной овечьей шерсти, которая продается по цене дерматиновой из Китая. У нас нет проблем со сбытом», — рассказывает предприниматель.

В 2017 году «Мамонтовские валенки» получили мэр Сергей Дугин и губернатор Александр Карлин. katun24.ru

У нового собственника, считает Бочаров, хорошие стартовые позиции. Сейчас «Мамонтовские валенки» полностью загружены, у них отлажены производственные и бизнес-процессы, есть каналы сбыта и запас сырья для работы на год.

Также у предприятия со званием «100 лучших товаров России» (2017 год) хорошие перспективы для выхода на рынки центральной части России, где такой-же продукт продается уже за 15−30 тысяч рублей за пару.

«Но для этого нужно выстраивать новые каналы продвижения, адаптировать бизнес», — считает Бочаров. Сам он планирует уехать из Алтайского края в другой регион.

На продажу выставлен весь производственный комплекс: земля 1,23 га, здания конторы, двух производственных цехов, подсобные помещения, склады готовой продукции и магазин. Для работы запущена своя электростанция с резервной мощностью. Аналогичное производство в Барнауле стоило бы по оценкам Бочарова в несколько раз дороже.