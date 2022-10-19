Проект универсальных пособий на детей приняла Госдума

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальных пособиях для беременных и семей с детьми до 17 лет, пишут «Известия».

Проект закона рассмотрели накануне 18 октября. Начислять выплаты будут нуждающимся, однако подтверждать этот статус придется ежегодно.

«Пока мы не переходим на беззаявительный характер, нужно будет одно заявление», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Пособие хотят предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Его размер будет зависеть от дефицита дохода.

Он оставит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Уточняется, что при назначении универсального пособия беременной женщине размер регионального прожиточного минимума составит 50, 75 или 100% .

В 2023 году на федеральные пособия выделять 520 млрд рублей из федерального бюджета.

Кстати, ранее в правительстве рассказали, когда введут универсальное пособие для бедных семей.