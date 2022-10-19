19 октября
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Экономика

Проект универсальных пособий на детей приняла Госдума

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальных пособиях для беременных и семей с детьми до 17 лет, пишут «Известия».

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Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Проект закона рассмотрели накануне 18 октября. Начислять выплаты будут нуждающимся, однако подтверждать этот статус придется ежегодно.

«Пока мы не переходим на беззаявительный характер, нужно будет одно заявление», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Пособие хотят предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Его размер будет зависеть от дефицита дохода.
Он оставит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Уточняется, что при назначении универсального пособия беременной женщине размер регионального прожиточного минимума составит 50, 75 или 100% .

В 2023 году на федеральные пособия выделять 520 млрд рублей из федерального бюджета.

Кстати, ранее в правительстве рассказали, когда введут универсальное пособие для бедных семей.

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