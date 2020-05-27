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Экономика

Производство бензина в России подешевело на 22,4%, при этом топливо упало в цене «на капельку»

В России цены производителей на бензин в апреле по сравнению с мартом упали на 22,4%, сообщает Росстат.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В ведомстве отметили, что в апреле 2020 года по сравнению с мартом цены производителей на автомобильный бензин в среднем снизились на 22,4%.

При этом удешевление отмечено почти во всех регионах России, где занимаются производством топлива — от 7,8% в Татарстане до 32,7% в Коми.

Кроме того, в апреле аналитики наблюдали снижение потребительских цен на бензин в 55 субъектах РФ.

«Из них более всего цены снизились в Республике Тыва — на 3,9% и Алтайском крае — на 1,8%", — сообщает Росстат.

Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Facebook.

Примечательно, что потребительские цены на бензин в апреле в среднем по России превышали цены производителей в 2,9 раза. А в апреле 2019 года — в 2,7 раза.

Также стоит отметить, что в апреле по сравнению с мартом цены производителей на нефть сырую снизились на 48,3% (по сравнению с декабрем 2019 года — на 56,7%), а тарифы на ее перекачку по трубопроводу снизились на 0,4%.

Как это отразилось на потребительских ценах? «В апреле 2020 года по сравнению с мартом индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 99,8% - удешевление на 0,2%", — ответили в Росстате на вопрос.

До этого обрушились оптовые цены на бензин в России. Напомним, накануне бензин в Алтайском крае признали недоступным для населения, исходя из того, сколько на среднюю зарплату автовладелец может купить литров топлива.

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