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Экономика

Просто космос: «Ростелеком» построил скоростные линии связи в десяти селах Алтайского края

«Ростелеком» построил современную цифровую сеть еще в десяти населенных пунктах Алтайского края. Оператор охватил услугами больше пяти тысяч домохозяйств. Доступ к скоростному интернету получили жители сел Вылково, Бориха, Анисимово, Паутово, Новообинка, Соловьиха, Баюновские Ключи, Порошино, а также поселков Мирный и Тягун.

«Ростелеком» построил скоростные линии связи в десяти селах Алтайского края.
«Ростелеком» построил скоростные линии связи в десяти селах Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Компания организовала самую протяженную сеть с охватом 806 домов в Вылково, 680 — в Мирном и 494 — в Анисимово. В каждом из остальных сел возможность подключения цифровых услуг оператора появилась в среднем у трехсот семей.

Во всех десяти населенных пунктах доступен интернет со скоростью 200 Мбит/с по специальной тарифной линейке «Частный дом», который предусматривает рассрочку на два года за установку услуги и приобретение оборудования. В одном пакете с домашним интернетом абонент может подключить интерактивное телевидение Wink, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. На базе цифровой сети компания предоставляет сервис «Лицей», антивирусные программы и другие популярные продукты.

«Ростелеком» построил скоростные линии связи в десяти селах Алтайского края.
«Ростелеком» построил скоростные линии связи в десяти селах Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Ростелеком» активно ведет замену медных линий связи на оптические в сельских территориях. С начала года мы построили новую сеть в 23 населенных пунктах. Теперь у сельчан равные возможности с горожанами. Уверен, что они высоко оценят преимущества современной технологии PON: высокую скорость соединения, безлимитный трафик и возможность подключать по одной линии несколько цифровых услуг, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Всего с начала 2023 года «Ростелеком» охватил оптикой восемь тысяч домохозяйств Алтайского края.

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