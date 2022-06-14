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Экономика

Птицефабрику в Алтайском крае выставили на продажу

Птицефабрику в Алтайском крае выставили на продажу на сайте Avito за 1 млрд рублей, сообщает «Континент Сибирь». По данным издания, речь идет о предприятии «Новоеловский пищевой комбинат» в Тальменском районе.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

В объявлении отмечается, что производственный комплекс включает в себя, в частности, инкубатор мощностью 700 тыс. яиц в месяц, две газовые модульные котельные, собственную ветеринарную лабораторию и другое.

С 2016 года на предприятии запущен комбикормовый завод мощностью 3 тыс. тонн в месяц.

Название там не указывается, но описание соответствует информации о предприятии «Новоеловский пищевой комбинат» агропромышленной группы «Алтайские закрома», в том числе данным по объемам производства.

Ранее сообщалось, что на хлебокомбинате «Алтайские закрома» в Барнауле планируют возвести новый современный цех.

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