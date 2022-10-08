Путин на КамАЗе и в кабине машиниста, зачистка местности. Что известно о Крымском мосте

Это была поистине «стройка века». Что известно об этом сооружении — в публикации altapress.ru.

Автодорожную часть Крымского моста открыли 15 мая 2018 года. 23 декабря годом позднее по Крымскому мосту открыли железнодорожное сообщение.

Владимир Путин в кабине машиниста поезда на Крымском мосту.

Создатели переправы подчеркивали, что это настоящее инженерное чудо, сооруженное в таких условиях, в которых никто ранее мостов не строил.

Длина моста

Длина Крымского моста составляет 19 километров. 11,5 из них пролегают по суше, а остальное 7,5 км — над морем.

Зачистка местности

Перед строительством моста было принято решение провести «зачистку местности». Около 700 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли саперы.

Арки

Общая длина арок Крымского моста почти полкилометра. Их вес составляет порядка 12 тыс. тонн.

Мост и землетрясение

Крымскому мосту не страшно даже сокрушительное землетрясение в 9,1 балл. Для этого установлены специальное шок-трансмиттеры. Всего в конструкции их использовано 760 штук.

13 тысяч человек

13 тыс. человек сооружали мост круглосуточно и в абсолютно любую погоду. По армейским меркам — это целая дивизия.

Стоимость строительства

Общая стоимость строительства составила 227,9 млрд рублей.

Талисман моста

У Крымского моста есть свой талисман. Это кот Мостик. Его также называют котом Моста.

Смешанные чувства миллиардера

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, глава генпродрядчика строительства Крымского моста — компании «Стройгазмонтаж» — ранее рассказал о смешанных чувствах после торжественного открытия железнодорожной части переправы через пролив.

Бизнесмен поблагодарил Бога, президента РФ Владимира Путина. И не обошел вниманием тех, кто выступал против строительства.

Путин и мост

Путин дал старт железнодорожному движению в Крым символическим проездом по мосту в 2019 году.

Президент находился в кабине машиниста. Он проследовал на поезде от станции «Керчь Южная» в Крыму до станции «Тамань-Пассажирская» в Краснодарском крае.

Также глава государства и в мае2018-го принял участие в церемонии открытия автомобильной части моста.

Жалоба

Между тем поездка Владимира Путина за баранкой грузовика по Крымскому мосту 15 мая стала поводом для обращения в Генеральную прокуратуру.

Жалобу на то, что президент России нарушил правила дорожного движения, подал депутат липецкой облдумы Олег Хомутинников. Он обратил внимание прокуратуры, что президент ехал не пристегнутым (ст. 12.6 КоАП РФ), а также неизвестно, имеет ли он права категории «С», которые обязательны в таких случаях (12.7 КоАП РФ).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда рассказал, что у Путина есть права категории С.

ЧП на мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП — загорелась цистерна с топливом на грузовом поезде. Пока подробностей из официальных источников нет. Однако очевидцы сообщили, что уже обрушилась автомобильная часть инженерного сооружения.