Путин назвал «глупостью» импорт в Россию кормов для животных

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что импорт в Россию кормов для животных является глупостью. Слова главы государства приводит РИА Новости .

«Глупость, казалось бы, для России», — заявил Владимир Путин, комментируя информацию о том, что почти вся подобная продукция ввозится в страну из-за рубежа.

Российский лидер поддержал инициативу наращивания отечественного производства кормов, озвученную главой Мордовии Артемом Здуновым.

Мордовский губернатор назвал это направление перспективным для инвестиций, отметив, что рынок кормов отличается большим объемом.

По его словам, первая такая продукция, произведенная в регионе, уже поступила в торговые сети.

Ранее сообщалось, что потребительская нервозность, рост цен и сложности с логистикой из-за роста геополитического напряжения привели к ажиотажному спросу на корма для домашних животных в России. По оценке экспертов, проблемы фиксировали как с импортными кормами, так и с зарубежным сырьем для российских марок.