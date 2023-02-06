Путин отменил публикацию деклараций депутатов и сенаторов

Теперь документы будут в обезличенном виде без персональных данных.
По в сети будет опубликована только обобщенная информация по доходам и расходам деятелей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли опубликована декларация Путина.
Представитель Кремля заявил, что пока не может сказать, будет ли Владимир Путин в этом году публиковать декларацию о доходах, как делал это ранее.
Между тем Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп. Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.
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