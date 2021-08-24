Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей, сообщили на сайте Кремля.

Указ о выплате вступает в силу в день его подписания — 24 августа.

Единовременная выплата придет в сентябре 2021 года. Заявление для получения средств подавать не надо.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий <…> единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в указе.

Ранее altapress.ru разъяснил, что за «новые разовые выплаты» получат пенсионеры и военные, и как их будут выдавать.

Кстати, выплаты обойдутся бюджету более чем в 500 млрд рублей — этими деньгами компенсируют «недоприбавки к пенсиям».