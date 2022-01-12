Путин поручил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: «С небольшим зазором»

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в ближайшее время решение об индексации пенсий на 8,6%, сообщает ТАСС .

Путин отметил, что принятые ранее решения по увеличению пенсий недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

Он подчеркнул, что пенсии необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Напомним, официально инфляция в России — 8,4%.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал президент на совещании с членами кабмина.

Глава государства напомнил, что уже два раза предлагал проиндексировать пенсии «на чуть даже выше инфляции» — летом 2021 года на съезде «Единой России» и в декабре на большой пресс-конференции.

Ранее сообщили, что из-за инфляции пенсионерам компенсируют недополученные средства.