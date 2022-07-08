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Экономика

Путин призвал компании готовиться к эмбарго на нефть из России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские энергетические компании должны подготовиться к введению эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе. Его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин
Владимир Путин
Сайт Кремля

Российский лидер напомнил, что Европейский союз принял пакет антироссийских санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго.

«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что российская сторона выполняет взятые на себя обязательства, но стремление Запада отказаться от наших энергоресурсов приводит к нестабильности на рынке.

Путин также добавил, что продолжение такой санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

Напомним, ранее президент России рассказал, что США в период пандемии за два года напечатали примерно столько же денег, сколько за предыдущие 40 лет. По его словам, речь идет 5,9 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин признал, что предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте».

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