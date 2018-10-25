Путин призвал министров «работать не как обычно» и «не спать на ходу»

По мнению президента, при реализации национальных проектов нельзя работать как обычно. Путин также отметил важность регионов в этой задаче и поручил кабинету министров детализировать нацпроекты с учетом их роли, сообщил РБК.

Владимир Путин обратился к правительству с призывом «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов. Об этом глава государства заявил на ​заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходит в Кремле.

По мнению Путина, при реализации нацпроектов чиновникам нельзя «работать как обычно», они должны понимать важность поставленных задач, так как от результатов зависит благополучие России. Российский лидер также поручил кабинету министров «детализировать проекты с четким региональным измерением», так как успех зависит во многом именно от регионов. В то же время Путин отметил, что нельзя перекладывать на регионы ответственность за выполнение программ и спускать им планы и показатели по разнарядке.



По словам Путина, каждый субъект России должен видеть «свое место в программе развития» и понимать свои задачи, в том числе какие ресурсы нужно привлечь, как выстроить бюджетную политику и на какую федеральную поддержку можно было бы «опереться».

Президент также призвал руководителей компаний с госучастием предоставить предложения о том, какой вклад они могут сделать в реализацию национальных проектов. Путин отдельно упомянул ВЭБ, «Газпром», «Ростех», «Ростелеком» и «Роснефть», назвав их участие обязательным.



Частный бизнес глава государства назвал партнером в этой задаче, но отметил, что власти не должны заставлять бизнесменов инвестировать в те или иные проекты, а лишь предлагать им варианты.​

Национальные проекты были определены в соответствии с майским указом Владимира Путина и целями, заложенными в документе до 2024 года. Проекты касаются 12 направлений: демография, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, производительность труда и поддержка занятости, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, культура, международная кооперация и экспорт.



