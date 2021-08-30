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Экономика

Путин решил сделать остановку на космодроме Восточный

Президент РФ Владимир Путин посетит космодром Восточный в Амурской области, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин на космодроме Восточный.
Владимир Путин на космодроме Восточный.
kremlin.ru

«Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», — сказал он.

Ранее Песков сообщал, что Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2−4 сентября на острове Русский. Также в программе рабочей поездки президента будут и другие мероприятия во Владивостоке.

Путин неоднократно бывал на Восточном, в предыдущий раз — в сентябре 2019 года, пишет bfm.ru.

Президент тогда провел на космодроме совещание по вопросам развития его инфраструктуры и перспективных ракетных комплексов.

Порядок на строительстве космодрома «Восточный» пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявлял тогда президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.

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