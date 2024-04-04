Путин заявил, что Россия не переводит экономику в режим военного времени

Об этом глава государства сказал на съезде Федерации независимых профсоюзов.
Власти концентрируют усилия, финансовый и административный ресурс на развитии оборонных отраслей производства, однако ситуация в экономике остается достаточно сбалансированной, подчеркнул он, указывает Lenta.ru.
Также российский лидер пообещал, что доля отечественных товаров на внутреннем рынке в ближайшее время вырастет. И Россия в силах самостоятельно производить всевозможные товары. Для этого предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития страны, сообщает ТАСС.
Ранее о способности России обогнать Японию в экономике заявил Путин.
Также сообщалось, зачем в России предлагают возвести новые промышленные центры и что это изменит.
Так, Сибирь и Дальний Восток власти часто видят как возможность развития экономики России. Однако чтобы притянуть туда людей, сначала нужно создать конкурентные рабочие места.
Если рассматривать идею новых городов с точки зрения административных задач, то они возникают, когда интенсивно растет население или есть естественные ограничения для роста существующих городов. Также актуальны проблемы с перегруженностью городов в центральной России — особенно остро это касается Москвы и Санкт-Петербурга.
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