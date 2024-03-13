О способности России обогнать Японию в экономике заявил Путин

У России есть все шансы вытеснить Японию и стать четвертой экономикой мира в ближайшие годы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телекомпании «Россия 1» .

Российский при этом добавил — РФ еще предстоит много сделать, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, зачем в России предлагают возвести новые промышленные центры и что это изменит.

Так, Сибирь и Дальний Восток власти часто видят как возможность развития экономики России. Однако чтобы притянуть туда людей, сначала нужно создать конкурентные рабочие места.

Если рассматривать идею новых городов с точки зрения административных задач, то они возникают, когда интенсивно растет население или есть естественные ограничения для роста существующих городов. Также актуальны проблемы с перегруженностью городов в центральной России — особенно остро это касается Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако в этом случае специалисты предлагают взвешивать такие решения и развивать инфраструктуру уже существующих городов.

При этом ученый-геополитик рассказал, почему Алтайский край - самый выгодный для России регион.

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