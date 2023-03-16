Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков говорит, что, несмотря на неутешительные прогнозы, реальный сектор экономики региона выстоял перед всеми вызовами 2022 года. Более того, сработал в существенный плюс. В интервью он оценивает причины подъема в промышленности края, рассказывает об экспортно-импортном «повороте на Китай» и делает прогнозы относительно дальнейшего развития экономики региона.

Рост идет с 2009 года

— Этот год для всех был сложным , и все же производственные показатели растут. Можем мы говорить , что совершили какой-то подвиг?

— Я бы не назвал это подвигом, но в целом промышленность сработала положительно. Индекс промышленного производства составил 101,9%. Добыча полезных ископаемых — 98%, обрабатывающие производства — 101,9%, распределение электроэнергии, газа и воды — 107,9%.

Надо сказать, что и в пандемийные 2020−21 годы мы прирастали, индекс промпроизводства не падал ниже 100%. Несмотря на все вызовы, у нас идет стабильный рост с 2009 года. В 2021 году мы произвели товаров на 541 млрд рублей, в 2022-ом — уже на 630. Отчетливо видно, что мы растем хорошими темпами.

Виктор Мещеряков , исполнительный директор СПА. Дмитрий Лямзин.

— Такой рост четко прогнозировали или были сомнения?

— Мы предполагали, что индекс будет близок к 100%. Были мысли, что он снизится, однако этого не произошло. Мы хорошо начали 2022 год, но в апреле началось падение и продолжалось до июля. Это, конечно, было шоковое состояние для всех. Потом потихоньку — по 0,2−0,3% - индекс начал подниматься, и к концу года мы имеем прирост.

Помощь правительства и производственная структура

— Что , на ваш взгляд , помогло предприятиям расти , несмотря ни на что?

— С одной стороны, оперативно работало федеральное правительство. Во всех министерствах были созданы горячие линии. В Минтрансе можно было быстро проконсультироваться по логистике, в Минпромторге — по закупкам, Российский экспортный центр мощно работал.

В этот сложный период губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление правительства Алтайского края № 173 «Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам на компенсацию затрат по уплате части банковской процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств».

С другой стороны, нам помогла сама структура производства. 85% всей промышленности в Алтайском крае — это обрабатывающие производства и только 15 — все остальные. У нас нет ни одного вида экономической деятельности, которые сильно провалились в стране, например, металлургия и автомобилестроение.

Более того, наши заводы не занимались и комплектующими для таких предприятий, а значит, не потеряли рынки. Те, кому мы поставляли нашу продукцию, также устойчиво работают, так что спрос не упал. Получается, санкции, можно сказать, напрямую на нас не повлияли.

Хлеб. freepik.com/drobotdean

Наш, как мы говорим, «хит» — пищевая промышленность. В составе обрабатывающих производств она занимает более 35%. Спрос на продукты питания — мука, крупы, сахар и прочее — не падает никогда, в этом сегменте объем производства составил более 103%. Так исторически сложилось: Алтайский край — это житница России, зерно и хлеб — наше все.

Несмотря на препоны, в этом году вырос и экспорт, как раз по пищевой продукции. В целом внешнеторговый товарооборот Алтайского края по году прогнозируется с ростом к 2021-му. Да и пропорция в целом сохранится — экспорт превысит импорт. У нас работает и параллельный импорт. Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить по этим правилам. Наши производители этим пользуются.

Как делают сыр-косичку. Анна Зайкова

Логистика сдерживает рост

— Как прошла для Алтайского края переориентация на другие рынки , когда закрытой оказалась Европа?

— Конечно, тяжело было с логистикой. И сейчас ситуация кардинально не изменилась. Мы не можем попасть ни в один европейский порт, с нами перестали сотрудничать судоходные компании. Между тем именно на судоходные перевозки приходится 80% всех грузоперевозок в мире. Нас это, конечно, здорово подкосило.

Логистика вся пошла в сторону наших экспортных друзей — Индии и Китая. В сторону Китая у нас только две железных дороги: очень сильно перегруженный Транссиб и БАМ — почти одноколейка. Казахстанская железная дорога, которая ведет в страны СНГ, Иран и Афганистан, — также не справляется с возросшими объемами, пропускная способность мала.

Нет никаких проблем с расчетами — юани, рубли — но все упирается именно в логистику. Это то, что существенно замедляет и сдерживает экспорт.

Железная дорога СС0

К-700 и плуг

— Насколько уверенно себя сейчас чувствует промышленность?

— Есть налаженные связи, есть рынки, но есть и некоторые вопросы. Мы все понимаем, что надо технологически развиваться. И в последние несколько лет мы покупали много импортного оборудования — в Германии, Японии, Италии. Около 20 млрд рублей тратили ежегодно на закупки в реальный сектор экономики.

Сейчас компонентов к этому оборудованию не достать. Мелкие детали еще можно в портфеле провезти, но с большими агрегатами непросто. Конечно, пока у нас ничего не остановилось, но через некоторое время это может стать проблемой.

В России налаживают и свое производство, но станкостроение у нас в сильном запустении, не быстро научимся делать хорошее оборудование. Пока мы перешли на китайское, оно дешевле. Опять же и здесь наблюдаются сложности с логистикой. Если раньше оборудование можно было получить за месяц, сейчас — три-четыре месяца. Еще и «потеряться» может по пути.

Так что выпуск продукции на наших предприятиях, конечно, не остановится, но технологическое развитие может замедлиться. Можно ведь пахать на К-700, а можно на лошади с плугом.

Плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5 Фото: Алтайский машиностроительный завод «Алмаз».

На внутреннем рынке

— Назовите предприятия , которые оказались наиболее эффективными в 2022 году?

— На слуху АЗПИ с топливной аппаратурой, который с 2019 года в два раза увеличил выручку. Еще в 2021 году выпускали около 10 тыс. комплектов, в 2022-ом — свыше 15 тыс. Потребность в них, на сегодняшний день, свыше 80 тыс., только для основного потребителя — КамАЗа. Так что сейчас производство масштабируют, закупают новое оборудование.

АЗПИ в пятерке мировых лидеров по топливной аппаратуре для дизельных двигателей, а в нашей стране — единственный производитель. Объем производства в денежном выражении составил 149% к уровню 2021 года.

Возьмем другое производство. Геофизический завод — 184% к уровню прошлого года, Алтайвитамины — 138%, «Меланжист Алтая» — 153%, АТИ — 120%. Барнаульский вагоноремонтный завод — 156,9%. Но надо заметить, что в этом росте выручки есть и доля увеличения цены на продукцию.

Однако, например у «Алтай-кокса» снижение есть, хоть и небольшое — 92%. Я уже говорил, что объемы в металлургии сильно упали в целом по стране. Мы поставляем кокс для Новолипецкого металлургического комбината, который тоже снижает объемы производства.

Около 50% всей производимой в стране стали отправлялось на европейские рынки, которые теперь закрыты. Так что проблема большая. И за «Алтай-Кокс» мы беспокоимся, объемы производства могут снижаться.

Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок. АО «Алтай-Кокс»

В основном большинство крупных и средних предприятий в Алтайском крае по итогам 2022 года оказались в хорошем плюсе. Мы выигрываем еще и тем, что большая часть нашей продукции все-таки идет на внутренний рынок. Прогнозируемый экспорт промышленной продукции составит около 5% от объемов производства. И в сегодняшней ситуации это наш плюс.

— Дадим осторожные прогнозы на 2023 год?

— «Алтай-кокс» занимает серьезную долю в общем объеме производства продукции в Алтайском крае. Если будет снижение объемов хотя бы на 10% — это может быть чувствительно. То же можно сказать про шинный завод, которому нужно еще два-три года на восстановление после пожара. Он третье место занимает по объему производства после «Алтай-кокса» и «Алтайвагона».

Это проблема, когда на двух промышленных гигантах есть риск снижения объемов производства. Получается, что с помощью остальных мы должны перекрыть эти потери. Полагаю, это выполнимая задача.