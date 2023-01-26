26 января
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Экономика

Райффайзенбанк перестанет принимать доллары и евро в банкоматах

Райффайзенбанк прекратить прием долларов и евро в банкоматах с 1 февраля, сообщают на сайте кредитной организации.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

Такое решение вызвано изменением потребностей клиентов, утверждают в банке.

Доля технически сложных валютных операций — невысокая. Но это влияет на доступность банкоматов для операций с рублями.

Они, в свою очередь, «чаще нужны клиентам», подчеркивают в сообщении.

Наличную валюту можно внести в отделениях Райффайзенбанка. При этом операции с иностранной валютой проводят как обычно.

Ранее сообщалось, что ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей.

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