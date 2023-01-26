Райффайзенбанк перестанет принимать доллары и евро в банкоматах

Такое решение вызвано изменением потребностей клиентов, утверждают в банке.
Доля технически сложных валютных операций — невысокая. Но это влияет на доступность банкоматов для операций с рублями.
Они, в свою очередь, «чаще нужны клиентам», подчеркивают в сообщении.
Наличную валюту можно внести в отделениях Райффайзенбанка. При этом операции с иностранной валютой проводят как обычно.
Ранее сообщалось, что ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!