Разбор. Кто может купить многострадальный барнаульский элеватор и что с ним не так

1 Как будут проходить торги?

По условиям приватизационных торгов, 1 апреля заканчивается срок подачи заявок от потенциальных участников, к 3-му должен быть сформирован их окончательный список. 7 апреля управление имущественных отношений Алтайского края, как организатор, должно объявить результаты.

Все имущество выставляется одним лотом, который включает в себя больше 30 различных зданий и сооружений, земельные участники, жд-пути, весовые.

Начальная стоимость — 122,7 млн рублей. Шаг аукциона на понижение составляет 6,1 млн. Если победитель будет определен с первой попытки, в течение 10 дней с момента подписание договора купли-продажи он должен будет оплатить все одной суммой.