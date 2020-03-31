Разбор. Кто может купить многострадальный барнаульский элеватор и что с ним не так

По условиям приватизационных торгов, 1 апреля заканчивается срок подачи заявок от потенциальных участников, к 3-му должен быть сформирован их окончательный список. 7 апреля управление имущественных отношений Алтайского края, как организатор, должно объявить результаты.
Все имущество выставляется одним лотом, который включает в себя больше 30 различных зданий и сооружений, земельные участники, жд-пути, весовые.
Начальная стоимость — 122,7 млн рублей. Шаг аукциона на понижение составляет 6,1 млн. Если победитель будет определен с первой попытки, в течение 10 дней с момента подписание договора купли-продажи он должен будет оплатить все одной суммой.
В план приватизации барнаульский элеватор включили еще в 2018 году. О том, что алтайские власти готовятся выставить его на продажу, стало известно в январе 2019-того, однако процедура существенно затянулась.
Как отмечают эксперты, продавать подобные объекты логичнее всего весной — в таком у нового собственника до осени появляется запас времени для того, чтобы привести его в порядок и наладить взаимоотношения с потенциальными сдатчиками зерна нового урожая.
В настоящий момент на объекте продолжает работать арендатор — компания «Грэйн». Как сообщил altapress.ru Данил Крассоуский, один из ее учредителей, заявляться на предстоящие торги фирма не будет.
Свое принципиальное «нет» сказала и агропромышленная компания «Мельник», которая до 2016 года эксплуатировала объект в течение долгого периода. По словам ее основателя Александра Бедарева, время, когда его предприятие могло успешно развивать барнаульский элеватор, безвозвратно потеряно.
Агропромышленная группа «Алтайские закрома» интереса к активу тоже не проявляет. По словам Александра Тернового, председателя совета директоров компании, заинтересовать объект потенциально может крупных зернотрейдеров, нуждающихся в перевалочной базе.
В качестве потенциальных покупателей опрошенные altapress.ru эксперты называют и крупных строителей, для которых площадка в центре Барнаула была бы интересна для застройки.
«Земельный участок <…> под существующий комплекс, для переработки зерна и выпуск хлебопродуктов, площадь 58463 кв. м. Земельный участок <…> для эксплуатации нежилых зданий и сооружений, площадь 4627 кв. м», — говорится в извещении.
По мнению Александра Бедарева, барнаульский элеватор для зернопереработки уже мало пригоден. Соответствующего оборудования здесь нет, здание, где в свое время располагался крупоцех, требует серьезного ремонта.
Кроме того, на территории необходимо проводить серьезные работы на укреплению береговой линии. Вкладывать средства потенциальному собственнику придется и реконструкцию жд-тупика и самих путей.
Есть вопросы и в целом к местоположению элеватора. С точки зрения трафика автомобильного транспорта он расположен не совсем не удобно.
Александр Терновой,
председатель совета директоров АПК «Алтайские закрома»:
Я не знаю, кто решится везти зерно через Новый мост, когда за перегруз автомобильного транспорта можно нарваться на штраф в 400 тыс. рублей.
Как утверждают сельхозпроизводители окрестных с Барнаулом районов, острая надобность в барнаульском элеваторе в принципе отпала. В Косихинском районе большая часть крупных фермеров имеют свои складские мощности, в Калманском успешно работает местное ХПП, готовое принимать зерно за хранение и перерабатывать его. В 2019 году предприятие выпустило 27 тыс. тонн муки, 25 тыс. тонн крупы и порядка 3,5 тыс различных зерновых завтраков.
В 2020 году в Калманском районе международная компания «Содружество» планирует начать строительство перевалочной базы для закупа масличных культур, на которой разместятся емкости для хранения продукции.
В стороне Павловска куда более ликвидным активом является бывший Ребрихинский мелькомбинат. Бывший собственник — компания «Юг Сибири» провела на нем модернизацию, возобновив производство муки, и до последнего момента своего существования эксплуатировала объект.
Не исключено, что выставить его на продажу тоже могут в ближайшее время.