17 января
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Экономика

Разрушить студии. Алтайский строитель рассказал о квартире-мечты и наболевшем

В декабре 2022 года Юрий Гатилов стал победителем премии «Менеджер года» в номинации «Строительство». Аltapress.ru решил спросить его о квартире-мечты, на что генеральный директор компании «Жилищная инициатива» ответил: «Я ее себе уже построил».

Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года.
Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года.
Владимир Вдовин

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Апартаменты — вот моя квартира-мечты. Раньше я на улице Молодежной жил, спускался, выходил из подъезда и оказывался практически сразу на рабочем кабинете. Сейчас я прохожу по квартире и вот уже компьютер — сижу, работаю. Я в этом году, можно сказать, проснулся от «спячки» двух-трехлетней. Понял, что если не я сам, никто за меня ничего не сделает. Я сегодня студентам своим говорил, что надо всеми способами доказывать свою профпригодность. К сожалению, молодежь сейчас гораздо слабее.

В противоположность квартире-мечты, как оказалось, у Юрия Гатилова есть квартира-антимечта. Маленькие и неудобные студии он считает тем, с чем «надо бороться».

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Происходят страшные события — отток сельского населения в города. Куда они едут? В студии. Не должны они это делать. Молодые люди должны жить на земле, хорошо работать. А студии со студиями, как явлением, надо бороться, разрушать их.

Как проходило награждение

В 2022 году премия «Менеджер года» отметила свое 20-летие. Награждение стало самым ярким деловым событием декабря и собрало более 100 представителей бизнес-сообщества региона.

Премии вручались по 10 отраслевым номинациям и спецноминациям. Главным же победителем решением «Клуба чемпионов» стал Павел Бейфорт, директор сельхозпредприятия «Вирт» из Целинного района.

Премия &quot;Менеджер года - 2022&quot;.
Премия «Менеджер года — 2022».
altapress.ru

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