Разрушить студии. Алтайский строитель рассказал о квартире-мечты и наболевшем

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:
Апартаменты — вот моя квартира-мечты. Раньше я на улице Молодежной жил, спускался, выходил из подъезда и оказывался практически сразу на рабочем кабинете. Сейчас я прохожу по квартире и вот уже компьютер — сижу, работаю. Я в этом году, можно сказать, проснулся от «спячки» двух-трехлетней. Понял, что если не я сам, никто за меня ничего не сделает. Я сегодня студентам своим говорил, что надо всеми способами доказывать свою профпригодность. К сожалению, молодежь сейчас гораздо слабее.
В противоположность квартире-мечты, как оказалось, у Юрия Гатилова есть квартира-антимечта. Маленькие и неудобные студии он считает тем, с чем «надо бороться».
Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:
Происходят страшные события — отток сельского населения в города. Куда они едут? В студии. Не должны они это делать. Молодые люди должны жить на земле, хорошо работать. А студии со студиями, как явлением, надо бороться, разрушать их.
Как проходило награждение
В 2022 году премия «Менеджер года» отметила свое 20-летие. Награждение стало самым ярким деловым событием декабря и собрало более 100 представителей бизнес-сообщества региона.
Премии вручались по 10 отраслевым номинациям и спецноминациям. Главным же победителем решением «Клуба чемпионов» стал Павел Бейфорт, директор сельхозпредприятия «Вирт» из Целинного района.
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