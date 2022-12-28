За вклад в человеческие судьбы. В Барнауле наградили победителя юбилейной XX премии «Менеджер года»

По решению Клуба чемпионов «Менеджера года», в который входят видные алтайские бизнесмены, победителем 2022 года стал Павел Бейфорт. Выбор совершенно обоснованный — в нынешнем году предприниматель завершил крупный проект в зернопереработке, построив мельницу стоимостью более 300 млн рублей, продолжил возводить жилой микрорайон, выиграл футбольный турнир. И это далеко не все.

Чем отличился победитель

Фамилия Бейфорт первый раз появилась в опросе «Менеджер года» еще в 2010 году. Но тогда, кроме его коллег мало кто знал, кто он такой и чем занимается. Павел Бейфорт всегда отличался особой закрытостью.

Между тем, с 2010 по 2015 годы он сначала ворвался в десятку нашего голосования, а затем неожиданно подобрался к тройке призеров. Когда же премию «Менеджер года» начали вручать по отраслевым номинациям, Павел Бейфорт сразу же «застолбил» за собой звание лучшего в номинации «Сельское хозяйство».

Но в 2022 году он не случайно стал лучшим из лучших. В этом году предприятие «Вирт» завершило строительство мельничного комплекса. Мощности нового предприятия с импортным оборудованием — 100 тонн зерна в сутки.

В перспективе их планируют увеличить вдвое, договор с итальянцами на поставку дополнительной производственной линии уже заключен.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

В 2022 году аграрные предприятия Бейфорта, работающие в Целинном, Заринском, Мамонтовском и Быстроистокском районах с общей площадью пашни 37 тыс. га, показали рекордные урожаи. В круг по пшенице — это 69 ц\га, по ячменю оказалось еще больше. Учиться эффективно работать на земле к Павлу Бейфорту приезжают люди со всей России.

Предприниматель известен как большой ценитель и знаток мясного производства. В 2017 году, объединив вокруг себя единомышленников, он создал кооператив «Дружба» и открыл цех по разделке высококачественной говядины. В 2022 году кооператив впервые провел гастрономический фестиваль «Мясной замес».

Известен Павел Бейфорт как спортсмен и меценат. В 2022 году он со своей командой выиграл финал Народной футбольной лиги в Москве, прославив свое маленькое село на всю страну.

В масштабах Алтайского края Дружба тоже на слуху. Здесь, например, при участии Павла Бейфорта возводят микрорайон с муниципальный жильем. Это первый подобный проект, опыт которого планируется тиражировать в масштабах всего региона.

Учитывая все достижения, можем сказать, что звание «Менеджер года — 2022» Павел Бейфорт действительно заслужил.

На церемонии он был как всегда скромен и признался, что для него главным достижением является то, что из маленькой Дружбы люди не разъезжаются, а, наоборот, приезжают. Доказательством тому факт, что в местном детском саду уже не хватает свободных мест, а в школе появились полноценные классы учеников.

Село Дружба Целинного района. Источник: Анна Зайкова. Новый микрорайон в селе Дружба. Дмитрий Лямзин Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru. Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, поздравляя Павла Бейфорта, сказал, что впервые за все годы существования премии «Менеджер года» победитель награждается не за миллиарды с миллионами, а за вклад в человеческие судьбы. «В этом и есть сила России», — объявил он.

Кто еще получил награды

Второе и третье места в «Менеджере года» не присуждались. Зато традиционно награждаются победителей по 10 отраслевым номинациям, которые выбираются в ходе экспертных советов ИД «Алтапресс».

Победители по отраслям Федор Елфимов (Санаторий «Россия») — «Здоровье» Юрий Никитин («Аникс») — «Ритейл» Павел Бейфорт («Вирт») — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Юрий Гатилов («Жилищная инициатива») — «Строительство» Вячеслав Неупокоев («АКТО») — «Строительная индустрия» Николай Бойко («Россельхозбанк») — «Финансы» Дмитрий Беляев («Комплекс Агро») — «Промышленность» Владимир Екшибаров («Софт-Лоджик») — «IT и связь» Владимир Шитц («Агро-Сибирь») — «Сельское хозяйство» Сергей Приб («Алтайкрайэнерго») — «Энергетика»

Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

Вячеслав Неупокоев,

основатель компании «АКТО»:

С 2012 года наш рынок находится на спаде, за это время он сократился в два раза. Несмотря на это, мы продолжаем развиваться и страемся работать в разных сегментах — и в рознице и с застройщиками. К каждому из этих направлений подходим профессионально. Понимаем необходимость непрерывного обучение сотрудников, в котором кроется большая доля успеха всей компании.

Владимир Екшибаров,

основатель компании Soft-Logic:

Цифровая система для почтоматов — наше новое направление работы. Первым крупным ее заказчиком является компания Yandex. Все почтоматы их маркетплейса работают на нашем решении. Также эту систему мы развиваем для других крупных и мелких заказчиков, как в России, так и в странах зарубежья.

Кого поощрили чемпионы и читатели

По традиции, члены «Клуба чемпионов» сами определили тех молодых руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.

Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили: Дарья Бондарева (рестораны «Рыжая цапля» и «Золотая подкова») Алексей Горбик (коопхоз «Алтай») Вадим Гладышев (DBA)

Победителем в «Народном голосовании» на сайте altapress.ru был признан генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Какие были специальные номинации

Также на церемонии за вклад в развитие экономики Алтайского края были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Октан» (25 лет), Страховой дом «ВСК» (30 лет), «Вымпелком» — (30 лет), «Сибэнергомаш — БКЗ» (80 лет), «Стройберг» (80 лет), «Алейскзернопродукт» (90 лет).

В 2022 году на вручении премии «Менеджер года» были учреждены специальные номинации: «За поддержку отрасли» — Министерство цифрового развития и связи Алтайского края (Евгений Зрюмов) «За гражданскую позицию» — ГК «Союз» (Владимир Отмашкин) «Лучшее цифровое решение» — «Альтерра» (Роман Трефилов) «За развитие туркластера» — «Курорт „Белокуриха“» (Константин Ежов) «Невозможное-возможно» — «Алтайского завода прецизионных изделий» (Анна Осинцева) «Продукт года» — «Алтан» (Валерий Покорняк) «За красоту и эффективность» — ГК «Союз» (Сергей Отмашкин) и архитектор Алексей Квасов «Инвестпроект года» — «Алейскзернопродукт» (Денис Старовойтов)

Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Дмитрий Лямзин

О чем еще рассказывали гости

Яна Марченко. Владимир Вдовин

Яна Марченко,

руководитель отдела персонального обслуживания компании «Цифра брокер» ( бывшая «Фридом Финанс»):

2022 год оказался не самым простым для инвесторов. В первом квартале по фондовым рынкам прокатилась волна продаж на фоне высоких геополитических рисков. Усилилась неопределенность, что вызвало рост опасений инвесторов. Тем не менее, в нашей компании мы оказали поддержку инвесторам и постарались уберечь их от необдуманных действий и эмоциональных решений. Многолетний опыт «Цифра брокер» показывает, что периоды повышенной волатильности на рынках чередуются с периодами восстановления фондовых индексов. Профессиональная команда «Цифра брокер» помогла компании и её клиентам успешно пройти через рыночные потрясения в прошлом. Оценивая перспективы на 2023 год, мы понимаем, что рынок обязательно восстановится. Мы отмечаем приток капитала частных инвесторов на фондовый рынок и, как и прежде, открыты для всех. «Цифра брокер» предлагает индивидуальные клиентские решения и актуальные финансовые услуги и сервисы, некоторые из которых являются уникальными на рынке.

Александр Кокорев. Владимир Вдовин

Александр Кокорев,

директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка:

Год был непростым для финансового сектора, как в принципе и для всех отраслей экономики, однако отмечу, что Газпромбанк все эти сложности преодолел и продолжает преодолевать. В настоящее время мы продолжаем активно развивать бизнес. Выработаны четкие стратегии, тактика. Мы точно понимаем, куда двигаться дальше и что делать. Каждый кризис давал банку развитие, приток активных клиентов, создание новых продуктов, и данный период — не исключение. Учитывая, что под блокирующие санкции наш банк не попал, мы продолжали функционировать по всем направлениям, в том числе и по внешнеэкономической деятельности, оказывая поддержку нашим клиентам при проведении международных расчетов. Наши карты платежной системы China UnionPay с возможностью расчетов за границей, более чем в 150 странах, пользуются огромным спросом. Существенно увеличилось количество активных клиентов-физических лиц, был реализован ряд крупных зарплатных проектов. Что касается корпоративного бизнеса, ни один корпоративный клиент Газпромбанка в регионе не ушел в дефолт с начала года, что говорит о надлежащем качестве кредитного портфеля и взвешенной риск- политике.



Я понимаю, что в текущей ситуации давать какие-либо прогнозы в настоящее время — дело неблагодарное, однако могу заверить, что «Газпромбанк» готов к любым вызовам и сложностям, готов стабильно развиваться, несмотря ни на что, и осуществлять поддержку своих клиентов, обеспечивая их качественными банковскими продуктами и услугами

Константин Ежов. Владимир Вдовин

Константин Ежов,

генеральный директор санаторно-курортного холдинга «Курорт Белокуриха»:

В 2022 году, несмотря на тревожные события в нашей стране, задача компании заключалась в создании полноценного турпродукта. Мы ставили перед собой серьезные цели в области проживания, питания и лечения наших отдыхающих и благополучно их выполнили. На сегодняшний день у нас имеется хороший задел на будущий год, который позволит улучшить нашу работу и привлечь еще больше гостей.

Анатолий Захаров. Владимир Вдовин

Анатолий Захаров,

директор Алтайского отделения билайн:

Отрасль телекоммуникаций в 2022 году чувствовала себя достаточно уверенно. Стратегия билайна на будущий год не поменялась — мы будем продолжать оставаться на стороне клиента, развивая сервисы, которые помогают оставаться на связи в различных ситуациях. В нынешнем году мы многое в этой части сделали. Всю существующую сеть в Алтайском крае, а это более тысячи объектов, мы прокачали в плане скорости доступа в интернет. Скорости в среднем по региону выросли на треть, что незамедлительно сказалось на росте трафика — пользователи стали в 1,5 раза больше качать в интернете. В конце года мы обновили наш актуальный тарифный план UP. Постарались для наших клиентов в Алтайском крае сделать более актуальным наполнение пакетов и более приятным — размер абонентской платы. Что особенно важно — на ряде конфигураций тарифа UP внутри сети можно будет обещаться бесплатно.

Юрий Гатилов. Владимир Вдовин

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

За последние годы мы столько пережили проблем, что пугать нас уже сложно. Теперь на происходящие изменения начали реагировать спокойно, без стрессов. Радует, что «Жилищная Инициатива» остается одним из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае. Лозунг компании — «Строим город, в котором хочется жить!» — отражает наш главный принцип: создавать не просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где все продумано до мелочей, где все — от качественной отделки квартир и уютных благоустроенных дворов до развитой инфраструктуры — дает возможность комфортно жить, работать, отдыхать, растить детей.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Владимир Отмашкин,

генеральный директор группы компаний «Союз»:

В этом году мне 70 лет, но такого сложного периода я не припомню. Несмотря на это, наша компания не потерялась — все планы удалось реализовать, хотя в начале года возникали серьезные трудности. Что касается следующего года, пока нет оснований, чтобы впадать в пессимизм. Мы смотрим уверенно в завтрашний день, но при этом соблюдаем определенные элементы осторожности, потому что инвестировать надо достаточно аккуратно.

Кирилл Овсянников. Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,

гендиректор БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика

Для нашего предприятия 2022 год стал периодом развития и качественных перемен. Мы смогли улучшить свою работу в технологическом плане, выпустили новые виды продукции, продолжили вкладываться в обучение персонала. Благодаря участию в различных конференциях и экскурсиях, смогли оценить передовой российский опыт строительной индустрии, что позволит нам в будущем улучшить эстетические свойства нашей продукции и сократить ее себестоимость. Еще один важный вопрос был связан с кадрами. Несмотря на кризисные явления, предприятие увеличило поддержку коллектива и повысило свою социальную ответственность.