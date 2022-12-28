За вклад в человеческие судьбы. В Барнауле наградили победителя юбилейной XX премии «Менеджер года»

Чем отличился победитель
Фамилия Бейфорт первый раз появилась в опросе «Менеджер года» еще в 2010 году. Но тогда, кроме его коллег мало кто знал, кто он такой и чем занимается. Павел Бейфорт всегда отличался особой закрытостью.
Между тем, с 2010 по 2015 годы он сначала ворвался в десятку нашего голосования, а затем неожиданно подобрался к тройке призеров. Когда же премию «Менеджер года» начали вручать по отраслевым номинациям, Павел Бейфорт сразу же «застолбил» за собой звание лучшего в номинации «Сельское хозяйство».
Но в 2022 году он не случайно стал лучшим из лучших. В этом году предприятие «Вирт» завершило строительство мельничного комплекса. Мощности нового предприятия с импортным оборудованием — 100 тонн зерна в сутки.
В перспективе их планируют увеличить вдвое, договор с итальянцами на поставку дополнительной производственной линии уже заключен.
В 2022 году аграрные предприятия Бейфорта, работающие в Целинном, Заринском, Мамонтовском и Быстроистокском районах с общей площадью пашни 37 тыс. га, показали рекордные урожаи. В круг по пшенице — это 69 ц\га, по ячменю оказалось еще больше. Учиться эффективно работать на земле к Павлу Бейфорту приезжают люди со всей России.
Предприниматель известен как большой ценитель и знаток мясного производства. В 2017 году, объединив вокруг себя единомышленников, он создал кооператив «Дружба» и открыл цех по разделке высококачественной говядины. В 2022 году кооператив впервые провел гастрономический фестиваль «Мясной замес».
Известен Павел Бейфорт как спортсмен и меценат. В 2022 году он со своей командой выиграл финал Народной футбольной лиги в Москве, прославив свое маленькое село на всю страну.
В масштабах Алтайского края Дружба тоже на слуху. Здесь, например, при участии Павла Бейфорта возводят микрорайон с муниципальный жильем. Это первый подобный проект, опыт которого планируется тиражировать в масштабах всего региона.
Учитывая все достижения, можем сказать, что звание «Менеджер года — 2022» Павел Бейфорт действительно заслужил.
На церемонии он был как всегда скромен и признался, что для него главным достижением является то, что из маленькой Дружбы люди не разъезжаются, а, наоборот, приезжают. Доказательством тому факт, что в местном детском саду уже не хватает свободных мест, а в школе появились полноценные классы учеников.
Основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, поздравляя Павла Бейфорта, сказал, что впервые за все годы существования премии «Менеджер года» победитель награждается не за миллиарды с миллионами, а за вклад в человеческие судьбы. «В этом и есть сила России», — объявил он.
Кто еще получил награды
Второе и третье места в «Менеджере года» не присуждались. Зато традиционно награждаются победителей по 10 отраслевым номинациям, которые выбираются в ходе экспертных советов ИД «Алтапресс».
Победители по отраслям
Федор Елфимов (Санаторий «Россия») — «Здоровье»
Юрий Никитин («Аникс») — «Ритейл»
Павел Бейфорт («Вирт») — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
Юрий Гатилов («Жилищная инициатива») — «Строительство»
Вячеслав Неупокоев («АКТО») — «Строительная индустрия»
Николай Бойко («Россельхозбанк») — «Финансы»
Дмитрий Беляев («Комплекс Агро») — «Промышленность»
Владимир Екшибаров («Софт-Лоджик») — «IT и связь»
Владимир Шитц («Агро-Сибирь») — «Сельское хозяйство»
Сергей Приб («Алтайкрайэнерго») — «Энергетика»
Вячеслав Неупокоев,
основатель компании «АКТО»:
С 2012 года наш рынок находится на спаде, за это время он сократился в два раза. Несмотря на это, мы продолжаем развиваться и страемся работать в разных сегментах — и в рознице и с застройщиками. К каждому из этих направлений подходим профессионально. Понимаем необходимость непрерывного обучение сотрудников, в котором кроется большая доля успеха всей компании.
Владимир Екшибаров,
основатель компании Soft-Logic:
Цифровая система для почтоматов — наше новое направление работы. Первым крупным ее заказчиком является компания Yandex. Все почтоматы их маркетплейса работают на нашем решении. Также эту систему мы развиваем для других крупных и мелких заказчиков, как в России, так и в странах зарубежья.
Кого поощрили чемпионы и читатели
По традиции, члены «Клуба чемпионов» сами определили тех молодых руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.
В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:
Дарья Бондарева (рестораны «Рыжая цапля» и «Золотая подкова»)
Алексей Горбик (коопхоз «Алтай»)
Вадим Гладышев (DBA)
Победителем в «Народном голосовании» на сайте altapress.ru был признан генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.
Какие были специальные номинации
Также на церемонии за вклад в развитие экономики Алтайского края были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Октан» (25 лет), Страховой дом «ВСК» (30 лет), «Вымпелком» — (30 лет), «Сибэнергомаш — БКЗ» (80 лет), «Стройберг» (80 лет), «Алейскзернопродукт» (90 лет).
В 2022 году на вручении премии «Менеджер года» были учреждены специальные номинации:
«За поддержку отрасли» — Министерство цифрового развития и связи Алтайского края (Евгений Зрюмов)
«За гражданскую позицию» — ГК «Союз» (Владимир Отмашкин)
«Лучшее цифровое решение» — «Альтерра» (Роман Трефилов)
«За развитие туркластера» — «Курорт „Белокуриха“» (Константин Ежов)
«Невозможное-возможно» — «Алтайского завода прецизионных изделий» (Анна Осинцева)
«Продукт года» — «Алтан» (Валерий Покорняк)
«За красоту и эффективность» — ГК «Союз» (Сергей Отмашкин) и архитектор Алексей Квасов
«Инвестпроект года» — «Алейскзернопродукт» (Денис Старовойтов)
О чем еще рассказывали гости
Яна Марченко,
руководитель отдела персонального обслуживания компании «Цифра брокер» (бывшая «Фридом Финанс»):
2022 год оказался не самым простым для инвесторов. В первом квартале по фондовым рынкам прокатилась волна продаж на фоне высоких геополитических рисков. Усилилась неопределенность, что вызвало рост опасений инвесторов.
Тем не менее, в нашей компании мы оказали поддержку инвесторам и постарались уберечь их от необдуманных действий и эмоциональных решений. Многолетний опыт «Цифра брокер» показывает, что периоды повышенной волатильности на рынках чередуются с периодами восстановления фондовых индексов. Профессиональная команда «Цифра брокер» помогла компании и её клиентам успешно пройти через рыночные потрясения в прошлом.
Оценивая перспективы на 2023 год, мы понимаем, что рынок обязательно восстановится. Мы отмечаем приток капитала частных инвесторов на фондовый рынок и, как и прежде, открыты для всех. «Цифра брокер» предлагает индивидуальные клиентские решения и актуальные финансовые услуги и сервисы, некоторые из которых являются уникальными на рынке.
Александр Кокорев,
директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка:
Год был непростым для финансового сектора, как в принципе и для всех отраслей экономики, однако отмечу, что Газпромбанк все эти сложности преодолел и продолжает преодолевать. В настоящее время мы продолжаем активно развивать бизнес.
Выработаны четкие стратегии, тактика. Мы точно понимаем, куда двигаться дальше и что делать. Каждый кризис давал банку развитие, приток активных клиентов, создание новых продуктов, и данный период — не исключение.
Учитывая, что под блокирующие санкции наш банк не попал, мы продолжали функционировать по всем направлениям, в том числе и по внешнеэкономической деятельности, оказывая поддержку нашим клиентам при проведении международных расчетов. Наши карты платежной системы China UnionPay с возможностью расчетов за границей, более чем в 150 странах, пользуются огромным спросом.
Существенно увеличилось количество активных клиентов-физических лиц, был реализован ряд крупных зарплатных проектов. Что касается корпоративного бизнеса, ни один корпоративный клиент Газпромбанка в регионе не ушел в дефолт с начала года, что говорит о надлежащем качестве кредитного портфеля и взвешенной риск- политике.
Я понимаю, что в текущей ситуации давать какие-либо прогнозы в настоящее время — дело неблагодарное, однако могу заверить, что «Газпромбанк» готов к любым вызовам и сложностям, готов стабильно развиваться, несмотря ни на что, и осуществлять поддержку своих клиентов, обеспечивая их качественными банковскими продуктами и услугами
Константин Ежов.
Владимир Вдовин
Константин Ежов,
генеральный директор санаторно-курортного холдинга «Курорт Белокуриха»:
В 2022 году, несмотря на тревожные события в нашей стране, задача компании заключалась в создании полноценного турпродукта. Мы ставили перед собой серьезные цели в области проживания, питания и лечения наших отдыхающих и благополучно их выполнили.
На сегодняшний день у нас имеется хороший задел на будущий год, который позволит улучшить нашу работу и привлечь еще больше гостей.
Анатолий Захаров,
директор Алтайского отделения билайн:
Отрасль телекоммуникаций в 2022 году чувствовала себя достаточно уверенно. Стратегия билайна на будущий год не поменялась — мы будем продолжать оставаться на стороне клиента, развивая сервисы, которые помогают оставаться на связи в различных ситуациях. В нынешнем году мы многое в этой части сделали.
Всю существующую сеть в Алтайском крае, а это более тысячи объектов, мы прокачали в плане скорости доступа в интернет. Скорости в среднем по региону выросли на треть, что незамедлительно сказалось на росте трафика — пользователи стали в 1,5 раза больше качать в интернете.
В конце года мы обновили наш актуальный тарифный план UP. Постарались для наших клиентов в Алтайском крае сделать более актуальным наполнение пакетов и более приятным — размер абонентской платы. Что особенно важно — на ряде конфигураций тарифа UP внутри сети можно будет обещаться бесплатно.
Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:
За последние годы мы столько пережили проблем, что пугать нас уже сложно. Теперь на происходящие изменения начали реагировать спокойно, без стрессов. Радует, что «Жилищная Инициатива» остается одним из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае.
Лозунг компании — «Строим город, в котором хочется жить!» — отражает наш главный принцип: создавать не просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где все продумано до мелочей, где все — от качественной отделки квартир и уютных благоустроенных дворов до развитой инфраструктуры — дает возможность комфортно жить, работать, отдыхать, растить детей.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор группы компаний «Союз»:
В этом году мне 70 лет, но такого сложного периода я не припомню. Несмотря на это, наша компания не потерялась — все планы удалось реализовать, хотя в начале года возникали серьезные трудности. Что касается следующего года, пока нет оснований, чтобы впадать в пессимизм. Мы смотрим уверенно в завтрашний день, но при этом соблюдаем определенные элементы осторожности, потому что инвестировать надо достаточно аккуратно.
Кирилл Овсянников,
гендиректор БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика
Для нашего предприятия 2022 год стал периодом развития и качественных перемен. Мы смогли улучшить свою работу в технологическом плане, выпустили новые виды продукции, продолжили вкладываться в обучение персонала.
Благодаря участию в различных конференциях и экскурсиях, смогли оценить передовой российский опыт строительной индустрии, что позволит нам в будущем улучшить эстетические свойства нашей продукции и сократить ее себестоимость.
Еще один важный вопрос был связан с кадрами. Несмотря на кризисные явления, предприятие увеличило поддержку коллектива и повысило свою социальную ответственность.
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