28 декабря
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Жизнь

За вклад в человеческие судьбы. В Барнауле наградили победителя юбилейной XX премии «Менеджер года»

По решению Клуба чемпионов «Менеджера года», в который входят видные алтайские бизнесмены, победителем 2022 года стал Павел Бейфорт. Выбор совершенно обоснованный — в нынешнем году предприниматель завершил крупный проект в зернопереработке, построив мельницу стоимостью более 300 млн рублей, продолжил возводить жилой микрорайон, выиграл футбольный турнир. И это далеко не все.

Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года.
Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года.
Владимир Вдовин

Чем отличился победитель

Фамилия Бейфорт первый раз появилась в опросе «Менеджер года» еще в 2010 году. Но тогда, кроме его коллег мало кто знал, кто он такой и чем занимается. Павел Бейфорт всегда отличался особой закрытостью.

Между тем, с 2010 по 2015 годы он сначала ворвался в десятку нашего голосования, а затем неожиданно подобрался к тройке призеров. Когда же премию «Менеджер года» начали вручать по отраслевым номинациям, Павел Бейфорт сразу же «застолбил» за собой звание лучшего в номинации «Сельское хозяйство».

Но в 2022 году он не случайно стал лучшим из лучших. В этом году предприятие «Вирт» завершило строительство мельничного комплекса. Мощности нового предприятия с импортным оборудованием — 100 тонн зерна в сутки.

В перспективе их планируют увеличить вдвое, договор с итальянцами на поставку дополнительной производственной линии уже заключен.

Церемония награждения премии &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Владимир Вдовин

В 2022 году аграрные предприятия Бейфорта, работающие в Целинном, Заринском, Мамонтовском и Быстроистокском районах с общей площадью пашни 37 тыс. га, показали рекордные урожаи. В круг по пшенице — это 69 ц\га, по ячменю оказалось еще больше. Учиться эффективно работать на земле к Павлу Бейфорту приезжают люди со всей России.

Предприниматель известен как большой ценитель и знаток мясного производства. В 2017 году, объединив вокруг себя единомышленников, он создал кооператив «Дружба» и открыл цех по разделке высококачественной говядины. В 2022 году кооператив впервые провел гастрономический фестиваль «Мясной замес».

Известен Павел Бейфорт как спортсмен и меценат. В 2022 году он со своей командой выиграл финал Народной футбольной лиги в Москве, прославив свое маленькое село на всю страну.

В масштабах Алтайского края Дружба тоже на слуху. Здесь, например, при участии Павла Бейфорта возводят микрорайон с муниципальный жильем. Это первый подобный проект, опыт которого планируется тиражировать в масштабах всего региона.

Учитывая все достижения, можем сказать, что звание «Менеджер года — 2022» Павел Бейфорт действительно заслужил.

На церемонии он был как всегда скромен и признался, что для него главным достижением является то, что из маленькой Дружбы люди не разъезжаются, а, наоборот, приезжают. Доказательством тому факт, что в местном детском саду уже не хватает свободных мест, а в школе появились полноценные классы учеников.

Село Дружба Целинного района.
Село Дружба Целинного района.
Источник: Анна Зайкова.
Новый микрорайон в селе Дружба.
Новый микрорайон в селе Дружба.
Дмитрий Лямзин
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева
В селе Дружба Целинного района.
В селе Дружба Целинного района.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Праздник футбола в селе Дружба Целинного района.
Ирина Пергаева

Основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, поздравляя Павла Бейфорта, сказал, что впервые за все годы существования премии «Менеджер года» победитель награждается не за миллиарды с миллионами, а за вклад в человеческие судьбы. «В этом и есть сила России», — объявил он.

Кто еще получил награды

Второе и третье места в «Менеджере года» не присуждались. Зато традиционно награждаются победителей по 10 отраслевым номинациям, которые выбираются в ходе экспертных советов ИД «Алтапресс».

Победители по отраслям

Федор Елфимов (Санаторий «Россия») — «Здоровье»

Юрий Никитин («Аникс») — «Ритейл»

Павел Бейфорт («Вирт») — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Юрий Гатилов («Жилищная инициатива») — «Строительство»

Вячеслав Неупокоев («АКТО») — «Строительная индустрия»

Николай Бойко («Россельхозбанк») — «Финансы»

Дмитрий Беляев («Комплекс Агро») — «Промышленность»

Владимир Екшибаров («Софт-Лоджик») — «IT и связь»

Владимир Шитц («Агро-Сибирь») — «Сельское хозяйство»

Сергей Приб («Алтайкрайэнерго») — «Энергетика»

Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин

Вячеслав Неупокоев,
основатель компании «АКТО»:

С 2012 года наш рынок находится на спаде, за это время он сократился в два раза. Несмотря на это, мы продолжаем развиваться и страемся работать в разных сегментах — и в рознице и с застройщиками. К каждому из этих направлений подходим профессионально. Понимаем необходимость непрерывного обучение сотрудников, в котором кроется большая доля успеха всей компании.

Владимир Екшибаров,
основатель компании Soft-Logic:

Цифровая система для почтоматов — наше новое направление работы. Первым крупным ее заказчиком является компания Yandex. Все почтоматы их маркетплейса работают на нашем решении. Также эту систему мы развиваем для других крупных и мелких заказчиков, как в России, так и в странах зарубежья.

Кого поощрили чемпионы и читатели

По традиции, члены «Клуба чемпионов» сами определили тех молодых руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.

Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

Дарья Бондарева (рестораны «Рыжая цапля» и «Золотая подкова»)

Алексей Горбик (коопхоз «Алтай»)

Вадим Гладышев (DBA)

Победителем в «Народном голосовании» на сайте altapress.ru был признан генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Какие были специальные номинации

Также на церемонии за вклад в развитие экономики Алтайского края были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Октан» (25 лет), Страховой дом «ВСК» (30 лет), «Вымпелком» — (30 лет), «Сибэнергомаш — БКЗ» (80 лет), «Стройберг» (80 лет), «Алейскзернопродукт» (90 лет).

В 2022 году на вручении премии «Менеджер года» были учреждены специальные номинации:

«За поддержку отрасли» — Министерство цифрового развития и связи Алтайского края (Евгений Зрюмов)

«За гражданскую позицию» — ГК «Союз» (Владимир Отмашкин)

«Лучшее цифровое решение» — «Альтерра» (Роман Трефилов)

«За развитие туркластера» — «Курорт „Белокуриха“» (Константин Ежов)

«Невозможное-возможно» — «Алтайского завода прецизионных изделий» (Анна Осинцева)

«Продукт года» — «Алтан» (Валерий Покорняк)

«За красоту и эффективность» — ГК «Союз» (Сергей Отмашкин) и архитектор Алексей Квасов

«Инвестпроект года» — «Алейскзернопродукт» (Денис Старовойтов)

Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин
Премия &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Премия «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Дмитрий Лямзин

О чем еще рассказывали гости

Яна Марченко.
Яна Марченко.
Владимир Вдовин

Яна Марченко,
руководитель отдела персонального обслуживания компании «Цифра брокер» (бывшая «Фридом Финанс»):

2022 год оказался не самым простым для инвесторов. В первом квартале по фондовым рынкам прокатилась волна продаж на фоне высоких геополитических рисков. Усилилась неопределенность, что вызвало рост опасений инвесторов.

Тем не менее, в нашей компании мы оказали поддержку инвесторам и постарались уберечь их от необдуманных действий и эмоциональных решений. Многолетний опыт «Цифра брокер» показывает, что периоды повышенной волатильности на рынках чередуются с периодами восстановления фондовых индексов. Профессиональная команда «Цифра брокер» помогла компании и её клиентам успешно пройти через рыночные потрясения в прошлом.

Оценивая перспективы на 2023 год, мы понимаем, что рынок обязательно восстановится. Мы отмечаем приток капитала частных инвесторов на фондовый рынок и, как и прежде, открыты для всех. «Цифра брокер» предлагает индивидуальные клиентские решения и актуальные финансовые услуги и сервисы, некоторые из которых являются уникальными на рынке.

Александр Кокорев.
Александр Кокорев.
Владимир Вдовин

Александр Кокорев,
директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка:

Год был непростым для финансового сектора, как в принципе и для всех отраслей экономики, однако отмечу, что Газпромбанк все эти сложности преодолел и продолжает преодолевать. В настоящее время мы продолжаем активно развивать бизнес.

Выработаны четкие стратегии, тактика. Мы точно понимаем, куда двигаться дальше и что делать. Каждый кризис давал банку развитие, приток активных клиентов, создание новых продуктов, и данный период — не исключение.

Учитывая, что под блокирующие санкции наш банк не попал, мы продолжали функционировать по всем направлениям, в том числе и по внешнеэкономической деятельности, оказывая поддержку нашим клиентам при проведении международных расчетов. Наши карты платежной системы China UnionPay с возможностью расчетов за границей, более чем в 150 странах, пользуются огромным спросом.

Существенно увеличилось количество активных клиентов-физических лиц, был реализован ряд крупных зарплатных проектов. Что касается корпоративного бизнеса, ни один корпоративный клиент Газпромбанка в регионе не ушел в дефолт с начала года, что говорит о надлежащем качестве кредитного портфеля и взвешенной риск- политике.

Я понимаю, что в текущей ситуации давать какие-либо прогнозы в настоящее время — дело неблагодарное, однако могу заверить, что «Газпромбанк» готов к любым вызовам и сложностям, готов стабильно развиваться, несмотря ни на что, и осуществлять поддержку своих клиентов, обеспечивая их качественными банковскими продуктами и услугами

Константин Ежов.
Константин Ежов.
Владимир Вдовин

Константин Ежов,
генеральный директор санаторно-курортного холдинга «Курорт Белокуриха»:

В 2022 году, несмотря на тревожные события в нашей стране, задача компании заключалась в создании полноценного турпродукта. Мы ставили перед собой серьезные цели в области проживания, питания и лечения наших отдыхающих и благополучно их выполнили.

На сегодняшний день у нас имеется хороший задел на будущий год, который позволит улучшить нашу работу и привлечь еще больше гостей.

Анатолий Захаров.
Анатолий Захаров.
Владимир Вдовин

Анатолий Захаров,
директор Алтайского отделения билайн:

Отрасль телекоммуникаций в 2022 году чувствовала себя достаточно уверенно. Стратегия билайна на будущий год не поменялась — мы будем продолжать оставаться на стороне клиента, развивая сервисы, которые помогают оставаться на связи в различных ситуациях. В нынешнем году мы многое в этой части сделали.

Всю существующую сеть в Алтайском крае, а это более тысячи объектов, мы прокачали в плане скорости доступа в интернет. Скорости в среднем по региону выросли на треть, что незамедлительно сказалось на росте трафика — пользователи стали в 1,5 раза больше качать в интернете.

В конце года мы обновили наш актуальный тарифный план UP. Постарались для наших клиентов в Алтайском крае сделать более актуальным наполнение пакетов и более приятным — размер абонентской платы. Что особенно важно — на ряде конфигураций тарифа UP внутри сети можно будет обещаться бесплатно.

Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Владимир Вдовин

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

За последние годы мы столько пережили проблем, что пугать нас уже сложно. Теперь на происходящие изменения начали реагировать спокойно, без стрессов. Радует, что «Жилищная Инициатива» остается одним из крупнейших застройщиков в Барнауле и на Алтае.

Лозунг компании — «Строим город, в котором хочется жить!» — отражает наш главный принцип: создавать не просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где все продумано до мелочей, где все — от качественной отделки квартир и уютных благоустроенных дворов до развитой инфраструктуры — дает возможность комфортно жить, работать, отдыхать, растить детей.

Церемония награждения премии &quot;Менеджер года&quot;. Декабрь 2022 года.
Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года.
Владимир Вдовин

Владимир Отмашкин,
генеральный директор группы компаний «Союз»:

В этом году мне 70 лет, но такого сложного периода я не припомню. Несмотря на это, наша компания не потерялась — все планы удалось реализовать, хотя в начале года возникали серьезные трудности. Что касается следующего года, пока нет оснований, чтобы впадать в пессимизм. Мы смотрим уверенно в завтрашний день, но при этом соблюдаем определенные элементы осторожности, потому что инвестировать надо достаточно аккуратно.

Кирилл Овсянников.
Кирилл Овсянников.
Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,
гендиректор БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика

Для нашего предприятия 2022 год стал периодом развития и качественных перемен. Мы смогли улучшить свою работу в технологическом плане, выпустили новые виды продукции, продолжили вкладываться в обучение персонала.

Благодаря участию в различных конференциях и экскурсиях, смогли оценить передовой российский опыт строительной индустрии, что позволит нам в будущем улучшить эстетические свойства нашей продукции и сократить ее себестоимость.

Еще один важный вопрос был связан с кадрами. Несмотря на кризисные явления, предприятие увеличило поддержку коллектива и повысило свою социальную ответственность.

Премия &quot;Менеджер года - 2022&quot;.
Премия «Менеджер года — 2022».
altapress.ru

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