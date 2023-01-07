Часы отремонтируют на Доме под шпилем в Барнауле

В Барнауле реконструируют часы на Доме под шпилем. Их приводили в порядок в 2013 году ко Дню города.
Тогда почистили циферблат, смонтировали подсветку и смазали внутренние узлы.
Также отремонтировать планируют часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, на ул. Союза Республик, 40 и пр. Строителей, 22.
На реставрацию городских часов направили 725 тыс. рублей. Обновить их хотят к концу июня 2023-го.
Кстати, в Доме под шпилем продают уютную квартиру-«солнышко». В ней есть прелестные плед и кресло желтого цвета.
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