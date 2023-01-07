Часы отремонтируют на Доме под шпилем в Барнауле

Часы отремонтируют на нескольких зданиях в Барнауле, в том числе на Доме под шпилем. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на сайт Госзакупок.

В Барнауле реконструируют часы на Доме под шпилем. Их приводили в порядок в 2013 году ко Дню города.

Тогда почистили циферблат, смонтировали подсветку и смазали внутренние узлы.

Также отремонтировать планируют часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, на ул. Союза Республик, 40 и пр. Строителей, 22.

На реставрацию городских часов направили 725 тыс. рублей. Обновить их хотят к концу июня 2023-го.

Кстати, в Доме под шпилем продают уютную квартиру-«солнышко». В ней есть прелестные плед и кресло желтого цвета.