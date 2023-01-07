7 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Часы отремонтируют на Доме под шпилем в Барнауле

Часы отремонтируют на нескольких зданиях в Барнауле, в том числе на Доме под шпилем. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на сайт Госзакупок.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

В Барнауле реконструируют часы на Доме под шпилем. Их приводили в порядок в 2013 году ко Дню города.

Тогда почистили циферблат, смонтировали подсветку и смазали внутренние узлы.

Также отремонтировать планируют часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, на ул. Союза Республик, 40 и пр. Строителей, 22.

На реставрацию городских часов направили 725 тыс. рублей. Обновить их хотят к концу июня 2023-го.

Кстати, в Доме под шпилем продают уютную квартиру-«солнышко». В ней есть прелестные плед и кресло желтого цвета.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость