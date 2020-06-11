«Регионы полыхают все больше». В СГК пока не исключают закрытие станций на карантин из-за вспышки COVID-19

Несмотря на то, что в столице страны и в регионах снимают коронавирусные ограничения, в Сибирской генерирующей компании (СГК) не исключают, что закрытие станций на карантин будет необходимо. По сведениям технического директора СГК Олега Петрова, в регионах — в отличие от Москвы — зараженных все больше. В самой компании сейчас инфицированы 43 сотрудника.

Готовы «закрыться»

Количество новых заражений коронавирусной инфекцией в России ежедневно снижается. Но общее число зараженных по-прежнему растет — как и количество смертей.

«Последние цифры говорят о том, что регионы начинают все больше и больше полыхать», — сказал Олег Попов.

Именно поэтому в СГК пока не исключают переход на «режим корабля» в случае необходимости и по-прежнему готовы закрыть на карантин свои станции — в Барнауле, Бийске, Рубцовске или других городах присутствия. Это нужно для того, чтобы остановить распространение болезни и продолжать работу ТЭЦ.

Статика заражений коронавирусом на 11 июня. coronavirus-monitor.info

Что такое «режим корабля»

«Режим корабля» — условия, при которых станция закрыта для посещений. В ней концентрируют минимально необходимое количество работников, живущих и работающих на станции, не выходя за ее пределы.

Мы должны быть готовы к самому худшему варианту. И в случае объявления эпидемиологической ситуации в любом из городов готовы перейти к режиму «корабль» на наших станциях. Определены помещения, силы, средства и так далее, — рассказал Петров.

Нижнекамская ТЭЦ. Ее сотрудники провели в полной изоляции 63 дня. @tatneft_official

В энергокомпании определили, что сигналом к переходу на закрытый режим может стать как вспышка заболеваемости в регионе, так и большой прирост количества зараженных сотрудников СГК.

Ранее СМИ сообщали о том, как это работает в других энергокомпаниях. Так, сотрудников нижнекамской ТЭЦ в Татарстане перевели на режим закрытой работы еще в конце марта. Для них оборудовали казармы с двухъярусными кроватями, организовала бесплатное трехразовое питание, возможность стирки белья.

Обеспечили телевизором, возможностью поиграть в настольные игры, сходить в спортзал или бассейн. Но 30 мая там все-таки завершили карантин. В таком режиме 750 человек в общей сложности работали 63 дня.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Энергетики тоже заражаются

Олег Петров рассказал, что в компании есть сотрудники, «подхватившие» коронавирус — по данным на 9 июня, их 43. Вылечилось 15. Еще 391 работник — на карантине. Из них примерно 290 — в возрасте «65 плюс» — им советуют находиться дома.

Основная доля зараженных — персонал станций. За сутки с 8 на 9 июня прирост составил 8 человек — заразившиеся сотрудники работают в Красноярске, Новосибирске, Тыве и Хакассии.

Напомним, к первому этапу снятия ограничений в Алтайском крае приступили 8 июня в соответствии с изменениями в указ губернатора. Но губернатор края Виктор Томенко объяснил: если показатели распространения болезни в регионе будут «выбиваться», то возврат к более жестким ограничениям возможен.