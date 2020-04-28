Алтайские ТЭЦ могут перевести в «режим корабля» из-за пандемии коронавируса

Эксперты ждут вторую волну
Электростанция не может остановиться. Однако в алтайском филиале СГК работает более 4 тыс. сотрудников — и многие из них вынужденно контактируют друг с другом. И вот сейчас в энергокомпании прорабатывают сценарий работы в «режиме корабля».
В этом режиме станция будет закрыта для посещений. В ней сконцентрируют минимально необходимое количество работников, которые будут жить, как на корабле — не выходя за пределы.
«Мы полностью обеспечим работникам соцкульбыт, размещение, питание», — рассказал Игорь Лузанов.
«Режим корабля» предполагается ввести, чтобы не допустить массового распространения инфекции, как это произошло в компании «Сибирь-Полиметаллы». А также на случай, если будет вторая волна распространения коронавируса — а многие эксперты склоняются к тому, что она возможна.
Мы смотрим вперед и готовимся. Дай бог нам удачи, чтобы этого не было, — добавил Лузанов.
Разделить потоки
Ориентировочно на крупной станции может быть «закрыто» около 200 человек (плюс-минус). А вот тепловые сети на карантин закрыть сложнее.
Варианты, которые сейчас прорабатывают в СГК для теплосетевого комплекса, предусматривают разделение людей — тех, кто не являются носителями вируса, и тех, у кого он выявлен. Контакты носителей (или контактировавших сними людей) будут максимально ограничены.
«Мы прорабатываем возможности их развести, создать условия и работать», — сказал Игорь Лузанов.
Переключатель режима
Однако какой именно инцидент может стать включателем этого режима, пока сказать трудно.
«Есть режим повышенной готовности, в котором мы работаем сейчас. Есть режим „тревога“ — на предприятии появляется носитель коронавируса или больной. Понятно, что делать в этой ситуации, и мы это делаем. У нас на станциях в Красноярске и Белово появились такие люди. Выявляются контактеры, они тестируются, переходят на карантин на время проведения тестов», — рассказал энергетик.
Покажи дневник
Игорь Лузанов рассказал также, что сейчас сотрудники СГК ведут дневник учета контактов в течение суток — записывают, с кем взаимодействовали на расстоянии не менее 1,5−2 метров без средств защиты. Это нужно, чтобы оперативно выявить всех инфицированных — ситуация заставила, объяснил энергетик.
«Мы ставим задачу, чтобы каждый работник вел такой дневник, чтобы в случае появления инфицированного мы сразу могли выявить круг контактеров и предпринять меры по их тестированию», — объяснил Лузанов.
В связи с этим СКГ заключила рамочный договор с Алтайским диагностическим центром. И в ближайшее время начнет пробное тестирование некоторого количество людей. «Посмотрим, как это работает. У них есть мобильная установка, они готова приехать на предприятие», — сказал Лузанов.
Заслон для вируса
Энергетик также рассказал, что делают в СГК, чтобы не допустить проникновения инфекции. Совещания проводятся, как правило, в формате видео-конференций, на территории станции — по телефону или в большом проветриваемом помещении.
Обеспечили весь персонал масками, настоятельно рекомендуем их использовать, в том числе в автобусах, которыми доставляем людей на работу и которые обрабатываем после каждой поездки. Перед посадкой в автобус у сотрудника измеряют температуру.
На станциях развесили диспенсеры там, где проходит наиболее число людей. Выдали людям по бутылочке антисептика индивидуально. Чаще проводим уборку. Вахтенный персонал обрабатывает после смены все поверхности, с которыми соприкасается: — ключи управления, клавиатуру и т.п.", — объяснил директор алтайского филиала СГК.