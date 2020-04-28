Алтайские ТЭЦ могут перевести в «режим корабля» из-за пандемии коронавируса

В СГК прорабатывают возможность полного закрытия энергообъектов на карантин. Этот формат работы получил название «режим корабля», он может быть введен, чтобы остановить массовое распространение коронавирусной инфекции в случае необходимости, рассказал директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов журналистам.

Эксперты ждут вторую волну

Электростанция не может остановиться. Однако в алтайском филиале СГК работает более 4 тыс. сотрудников — и многие из них вынужденно контактируют друг с другом. И вот сейчас в энергокомпании прорабатывают сценарий работы в «режиме корабля».

В этом режиме станция будет закрыта для посещений. В ней сконцентрируют минимально необходимое количество работников, которые будут жить, как на корабле — не выходя за пределы.

«Мы полностью обеспечим работникам соцкульбыт, размещение, питание», — рассказал Игорь Лузанов.

«Режим корабля» предполагается ввести, чтобы не допустить массового распространения инфекции, как это произошло в компании «Сибирь-Полиметаллы». А также на случай, если будет вторая волна распространения коронавируса — а многие эксперты склоняются к тому, что она возможна.

Мы смотрим вперед и готовимся. Дай бог нам удачи, чтобы этого не было, — добавил Лузанов.

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Разделить потоки

Ориентировочно на крупной станции может быть «закрыто» около 200 человек (плюс-минус). А вот тепловые сети на карантин закрыть сложнее.

Варианты, которые сейчас прорабатывают в СГК для теплосетевого комплекса, предусматривают разделение людей — тех, кто не являются носителями вируса, и тех, у кого он выявлен. Контакты носителей (или контактировавших сними людей) будут максимально ограничены.

«Мы прорабатываем возможности их развести, создать условия и работать», — сказал Игорь Лузанов.

Пожарно-тактические учения на Барнаульской ТЭЦ-2. архив Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании

Переключатель режима

Однако какой именно инцидент может стать включателем этого режима, пока сказать трудно.

«Есть режим повышенной готовности, в котором мы работаем сейчас. Есть режим „тревога“ — на предприятии появляется носитель коронавируса или больной. Понятно, что делать в этой ситуации, и мы это делаем. У нас на станциях в Красноярске и Белово появились такие люди. Выявляются контактеры, они тестируются, переходят на карантин на время проведения тестов», — рассказал энергетик.

Школьный дневник

Покажи дневник

Игорь Лузанов рассказал также, что сейчас сотрудники СГК ведут дневник учета контактов в течение суток — записывают, с кем взаимодействовали на расстоянии не менее 1,5−2 метров без средств защиты. Это нужно, чтобы оперативно выявить всех инфицированных — ситуация заставила, объяснил энергетик.

«Мы ставим задачу, чтобы каждый работник вел такой дневник, чтобы в случае появления инфицированного мы сразу могли выявить круг контактеров и предпринять меры по их тестированию», — объяснил Лузанов.

В связи с этим СКГ заключила рамочный договор с Алтайским диагностическим центром. И в ближайшее время начнет пробное тестирование некоторого количество людей. «Посмотрим, как это работает. У них есть мобильная установка, они готова приехать на предприятие», — сказал Лузанов.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Заслон для вируса

Энергетик также рассказал, что делают в СГК, чтобы не допустить проникновения инфекции. Совещания проводятся, как правило, в формате видео-конференций, на территории станции — по телефону или в большом проветриваемом помещении.