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Жизнь

Томенко предупредил жителей Алтая о возможном «обнулении» ослабления режима по коронавирусу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что может помешать поэтапному и постепенному возвращению к обычной жизни, сообщает официальный сайт региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Напомним, 7 июня власти Алтайского края сообщили о введении первого этапа снятия коронавирусных ограничений. Пока что открыли санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на оказание медуслуг.

Однако 8 июня Томенко в ходе аппаратного совещания отметил необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с ослаблением.

Глава региона обратил внимание на то, что сейчас ежедневно регистрируют от 70 до 80 новых случаев заражения.

«Ситуация, как вы видите, еще колеблется — сегодня выявлен еще 71 человек. Мы продолжаем оставаться в этом диапазоне: 70−80 человек. Поэтому прошу уделять особенное внимание там, где мы начали возвращаться к обычной жизни. Все равно это будет поэтапное и постепенное возвращение», — обратился губернатор к руководителям органов исполнительной власти.

Он подчеркнул, что пока еще необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также особое внимание следует уделить людям старше 65 лет.

Пасха-2020. Коронавирус.
Пасха-2020. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Также Томенко отметил важность информационной работы с жителями края. Такое общение поручили представителям власти.

«В целом мы готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса — и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек, готовых к приему коронавирусных больных. И по другим вспомогательным показателям, характеризующим нашу степень готовности, — здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно», — отметил глава региона.

Однако, как он подчеркнул, все зависит от многих факторов, включая и распространение болезни.

«Если этот показатель будет выбиваться, то в принципе предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения. Конечно, этого не хотелось бы, но если так будет развиваться ситуация, то придется делать. Поэтому всем нам надо обращать особенное внимание на это», — разъяснил Томенко.

Ранее на границе Алтая и Новосибирской области «молча» убрали коронавирусный пост контроля.

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