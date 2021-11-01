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Экономика

Регулятор из-за недостачи отозвал лиценцию у «Спутника»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», сообщается на сайте регулятора.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

В сентябре ЦБ ввел в этом банке временную администрацию, возложив эту функцию на Агентство по страхованию вкладов, сообщает РБК.

Временной администрацией банка были осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете стоимости его активов и обязательств.

Проведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств, передает ТАСС. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче.​​​​​​

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