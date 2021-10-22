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Жизнь

Центробанк планирует повысить ключевую ставку

В пятницу 22 октября совет директоров Банка России обсудит денежно-кредитные вопросы. В том числе повышение ключевой ставки, пишет «Интерфакс».

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

По результатам заседаниям, ЦБ 1 ноября опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз.

Отмечается, что аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п. — Прим. ред.), то есть до 7,25%. Некоторые эксперты уверены: ставка вырастет только до 7.0%.

Участники финансового рынка поучаствовали в опросе ассоциации ACI Russia относительно ключевой ставки. По его итогам, респонденты разделились на два «лагеря»: из 24 опрошенных 50% считают, что регулятор повысит показатель на 50 б.п., 46% — на 25 б.п., 4% ожидают его сохранения на текущем уровне в 6,75%.

Справка

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ.

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