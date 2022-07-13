13 июля
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Экономика

Рекордный объем валюты купили россияне

Россияне в апреле, мае и июне приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн рублей.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Это больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет, говорится в обзоре рисков финансового рынка на сайте Центробанка.

В 2019 году было куплено валюты на 0,05 трлн рублей, в 2020-м — на 0,2 трлн и на 0,3 трлн в 2021 году.

В целом во втором квартале года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний российский рынок.

Это способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, указывает bfm.ru.

В результате системно значимые кредитные организации фактически стали единственными продавцами валюты на внутреннем рынке, утверждает регулятор.

Они продавали преимущественно валюту клиентов-экспортеров.

Накануне впервые за 20 лет сравнялись курсы доллара и евро.

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