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Экономика

Рекордного показателя достиг индекс конфликтности бизнеса в России

Индекс конфликтности деловой среды в России в первом квартале текущего года вырос до показателя 2,23, сообщает РБК.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Это исторический максимум за всю историю наблюдений с 2017 года, говорится в докладе инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

«Индекс конфликтности бизнеса высчитывается из информации о количестве представляющих интерес для корпоративного спора компаний, числе судебных исков по корпоративным статьям в судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ», — уточнили аналитики.

Предыдущий рекорд с индексом 2,2 был зафиксирован во втором квартале прошлого года, после чего незначительно снизился. При этом, хоть нынешний показатель является рекордным, темпы роста индекса конфликтности замедлилась, следует из доклада.

По мнению разработчиков этого индекса, рост конфликтности связан с «трендом на повышение деловой активности» в связи с началом процесса завершения пандемии коронавируса.

Между тем только 32% работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на HeadHunter. Среднее повышение составит 5% — ниже уровня инфляции.

В Госдуме назвали такое повышение недостаточным. Депутаты считают, что нужно стремиться к индексации по уровню инфляции.

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