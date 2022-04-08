8 апреля
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Экономика

Резиденты вложили в «Бирюзовую Катунь» более 17 млрд рублей

На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» реализуют инвестпроекты 24 резидента, а общий объем заявленных инвестиций составляет более 17 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на межведомственном совещании по проблемам развития территорий с преференциальными режимами предпринимательской деятельности.

"Бирюзовая Катунь"
"Бирюзовая Катунь"
vk.com/bcatun

Провел совещание заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Он сразу подчеркнул, что в условиях антирроссийских санкций необходимо не допустить снижения темпов развития экономики, особенно преференциальных территорий.

Виктор Томенко отметил, что объемы инвестиций и производства растут не только в «Бирюзовой Катуни», но и в ТОСЭР «Заринск» и «Новоалтайск». Общая выручка компаний-резидентов только за 2021 год там выросла практически в два с половиной раза и превысили 3,5 млрд рублей.

Он уточнил также, что в Алтайском крае принимаются меры поддержки субъектов экономической деятельности в дополнение к федеральным мерам.

В частности, разработан региональный механизм поддержки средних по масштабам деятельности предприятий, которые не смогли воспользоваться федеральными видами помощи.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на «Бирюзовой Катуни» появятся два новых комплекса для туристов — «Алтика Алтай» и «Лес и река».

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