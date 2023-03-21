Россельхозбанк исследовал тренды мирового агротеха

За прошедшие пять лет в агротехе наиболее активно обсуждались технологии сити-фермерства, биотеха и управления фермерским хозяйством. К таким выводам пришли эксперты Россельхозбанка после изучения публикаций по теме за последние пять лет.

Россельхозбанк проанализировал несколько тысяч публикаций в сети Интернет за последние 5 лет (с 2018 года по 2023 год) в области агротехнологий и составил облака слов из наиболее часто встречающихся терминов, которые отражают направления развития агротеха в России и мире.

Ключевые темы прошедших пяти лет в сфере агротехнологий связаны с цифровизацией и автоматизацией сельскохозяйственных процессов, использованием технологий ‎искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных. Среди всех направлений особой популярностью пользуется регенеративное сельское хозяйство, направленное на восполнение природных ресурсов. Например, в сфере биотехнологий наблюдается высокий интерес к гидропонному методу выращивания растений.

Самой обсуждаемой темой оказалось сити-фермерство — сельскохозяйственная деятельность в городе в контролируемой среде с применением новых видов теплиц. Популярность сити-ферм вызвана желанием сельхозтоваропроизводителей сократить издержки, повысить производительность и сократить время попадания продуктов «от фермера к столу», ведь выращенная на сити-ферме еда доезжает до горожанина быстрее.

Эксперты Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка прогнозируют дальнейший рост интереса в следующие 5 лет в таких направлениях, как применение дронов и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга, контроля и повышения урожайности; улучшение экологической обстановки в стране; технологии точного земледелия.

Значительный интерес в направлении фудтеха был прикован к построению каналов связи между участниками рынка: фермерами, производителями продукции, переработчиками, дистрибьюторами и покупателями. Благодаря пандемии и общему «‎ускорению» ‎ жизни широко распространились сервисы онлайн-доставок еды. Параллельно с этим у потребителей сформировалось осознанное отношение к питанию, на фоне чего вырос спрос на конструкторы еды, позволяющие подобрать индивидуальный и наиболее сбалансированный рацион для каждого конкретного человека.

Эксперты Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка отмечают, что потребители проявляют всё больший интерес к здоровому образу жизни, что влияет на формирование новых тенденций в агротехе. Например, за последние 5 лет большую популярность приобрели исследования по созданию альтернативных белков, получивших применение, в то числе и в пищевой промышленности.

Результаты, которые получились у нас при анализе облака слов достаточно характерны для текущего уровня развития технологий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство за последние пять лет достигло существенного прогресса в области цифровизации. Предприятия в АПК все чаще стремятся использовать в работе контролируемые искусственные среды, а также новые цифровые решения, позволяющие оптимизировать потребление ресурсов, сократить издержки. Осознанный подход к земледелию, развитие генетических технологий — наша перспектива на будущее. Инновации в области биотехнологий сейчас на пике популярности в России. Появляется много подобных отечественных стартапов с самыми нестандартными решениями, крупные агрохолдинги активно ведут R&D разработки для создания еды будущего и формирования здоровых привычек у потребителей, — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться подробнее с облаками слов и другими аналитическими материалами на тему инноваций в сельском хозяйстве (гендерное соотношение агротехнологических предпринимателей, карта российских агротех-стартапов за 2022 год и пр.) можно в проекте Агробит, представленном на платформе «РСХБ в цифре».