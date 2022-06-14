14 июня
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Экономика

Россия нарастила производство подсолнечного масла

Производство и экспорт подсолнечного масла рекордно увеличилось в России. Это произошло из-за повышенного спроса на продукт со стороны Турции, Индии и Египта — на фоне проблем с поставками украинского подсолнечника, передает «Коммерсант».

Масло, продукты.
Масло, продукты.
СС0

За апрель в РФ произвели 738 тыс. тонн подсолнечного масла, хотя предыдущий максимум — в декабре 2020 года — составил 700 тыс. тонн.

Всего с сентября 2021-го в стране выпустили 5,1 млн тонн продукта (годом ранее этот показатель составлял 5 млн тонн). Отмечается, при хорошем урожае подсолнечника в этом сезоне могут быть произведены 5,6−5,8 млн тонн масла.

Кроме того, высокие темпы производства вызваны повышенными ценами на мировых рынках.

С начала сезона Россия экспортировала 1,6 млн тонн подсолнечного масла. По словам экспертом, это приведет к рекордному экспорту.

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