Россия выделила Киргизии миллионы на помощь в борьбе с ковидом

Распоряжение кабмина о выделение помощи опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить МЧС РФ в 2021 году до 78 млн рублей на оплату расходов на закупку 200 тысяч доз препарата „Спутник Лайт“ для профилактики коронавирусной инфекции. До 8,5 млн рублей на оплату расходов на доставку грузов гуманитарной помощи в Киргизскую Республику», — говорится в документе.