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Экономика

Россия выделила Киргизии миллионы на помощь в борьбе с ковидом

Правительство России выделило 86,5 млн рублей на гуманитарную помощь Киргизии в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Балыкчи, Киргизия
Балыкчи, Киргизия
Кристофер Эрвиг

Распоряжение кабмина о выделение помощи опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить МЧС РФ в 2021 году до 78 млн рублей на оплату расходов на закупку 200 тысяч доз препарата „Спутник Лайт“ для профилактики коронавирусной инфекции. До 8,5 млн рублей на оплату расходов на доставку грузов гуманитарной помощи в Киргизскую Республику», — говорится в документе.

Ведомство также ответственно за доставку и передачу помощи представителям правительства Киргизии.

«Командированные расходы сотрудников МЧС, связанные с доставкой грузов, осуществить в размере до 12,8 тыс. рублей», — написано в распоряжении.

МЧС обязуется до 1 февраля 2022 года предоставить в правительство доклад об использовании выделенных средств.

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