7 мая
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Экономика

Россия заняла восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира

Россия вошла в этот список впервые с 2014 года, сообщают РИА Новости.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов и стала восьмой в рейтинге. В 2014 году Россия занимала девятое место.

На первом месте оказались США (номинальное ВВП — 25,46 трлн долларов). Вторым стал Китай (17,94 трлн), а третьей — Япония (4,17 трлн).

Также в топ вошли Германия (4,07), Индия (3,4), Британия (3,07), Франция (2,78). Обогнать Россию не удалось Канаде (2,14) и Италии (2,01).

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