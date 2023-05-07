Россия заняла восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира

Россия вошла в этот список впервые с 2014 года, сообщают РИА Новости.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов и стала восьмой в рейтинге. В 2014 году Россия занимала девятое место.

На первом месте оказались США (номинальное ВВП — 25,46 трлн долларов). Вторым стал Китай (17,94 трлн), а третьей — Япония (4,17 трлн).

Также в топ вошли Германия (4,07), Индия (3,4), Британия (3,07), Франция (2,78). Обогнать Россию не удалось Канаде (2,14) и Италии (2,01).

Ранее altapress.ru рассказывал, у каких алтайских компаний выручка выросла на миллионы процентов.