Россиян научили предсказывать вероятное падение рубля

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа рассказал « Прайму », что курсы валюты зависят от спроса и предложения.

Ходжа отметил, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.

Чтобы прогнозировать курс рубля, нужно прежде всего следить за объемом денежной массы в экономике.

«Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты», — пояснил эксперт.

По его словам, важно следить за ценой на энергоносители на мировом рынке.

На протяжении долгого времени была прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля, однако в последние годы благодаря политике ЦБ такой сильной корреляции нет.

«В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов», — уверен Ходжа.

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