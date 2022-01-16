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Экономика

Россиян научили предсказывать вероятное падение рубля

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа рассказал «Прайму», что курсы валюты зависят от спроса и предложения.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Ходжа отметил, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.

Чтобы прогнозировать курс рубля, нужно прежде всего следить за объемом денежной массы в экономике.

«Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты», — пояснил эксперт.

По его словам, важно следить за ценой на энергоносители на мировом рынке.

На протяжении долгого времени была прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля, однако в последние годы благодаря политике ЦБ такой сильной корреляции нет.

«В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов», — уверен Ходжа.

Ранее россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году.

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