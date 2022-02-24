Россиянам рассказали о риске взлета доллара до 90 рублей к концу февраля

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников объяснил « Прайму » прогнозы на взлет курса доллара на фоне новых антироссийских санкций.

Верников отметил, что усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит до 90 рублей.

Однако, по мнению эксперта, нет фундаментальных оснований для роста доллара. Более того, доллар может и вовсе сбросить стоимость.

Экономист подчеркнул, что рубль сейчас недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60−70 рублей при высокой ставке ЦБ и текущих ценах на нефть и газ.

«Наши власти заинтересованы чтобы продолжились операции carry trade. Иными словами чтобы западные инвесторы брали дешевые кредиты в своих странах и вкладывали эти деньги в российские облигации. Высокая инфляция этим операциям не мешает», — уверен Верников.

По его словам, эти операции выгодны, когда есть высокий дифференциал между рублевой и долларовой ставками, а он уже есть, но для этих операций важна низкая волатильность рубля, а ее пока нет.

«Следовательно, наши денежные власти будут стараться не допустить скачков на валютном рынке всеми доступными способами, включая словесные интервенции», — пояснил эксперт.

Ранее на фоне обвала рынков Центробанк объявил о мерах поддержки для российских банков.