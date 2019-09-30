Россияне все чаще не успевают оплачивать кредиты

По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс», количество займов предоставленных микрофинансовыми организациями с просрочкой более 90 дней в августе увеличилось на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — это 3,34 млн займов.
В прошлом месяце бюро сообщало о двукратном росте просрочки по кредитам россиян, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года.
Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация не улучшится. Большинство россиян-заемщиков живут от зарплаты до зарплаты, а если денег не хватает — перехватывают небольшие суммы в микрофинансовых организациях под очень высокий процент.
Растущий показатель просрочки по коротким займам показывает, что многие заемщики не в силах справиться с проблемой перекредитования. Рост числа банкротств физических лиц, по всей вероятности, в ближайшие месяцы будет расти.