Российские власти отложили продуктовую помощь бедным

Об отсрочке продуктовой помощи говорится в письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму. Близкий к ведомству источник издания подтвердил приостановку работы над программой.
Программа была презентована в 2014 году и предусматривала ежемесячную выплату 10 тысяч рублей людям, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, пишет ura.ru. Деньги можно будет потратить только на продукты российского производства. Бюджет проекта должен был составлять 335 млрд рублей. На эти деньги планировали оказать помощь 19,1 млн человек.
Наибольшее число бедных россиян живет в богатейших регионах страны. К таким выводам пришли сотрудники российского бюро Всемирного банка (ВБ) в своем докладе по пространственному неравенству в РФ.
В марте российские ведомства обсудили акцизы на квашеную капусту и соленые огурцы.