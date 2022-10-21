Российским владельцам задержанных яхт разрешили платить за обслуживание лодок

Французские и испанские власти позволили попавшим под санкции российским бизнесменам со своих счетов оплачивать содержание их яхт, задержанных в портах этих стран, сообщает Reuters .

Шесть лодок задержаны в Испании и пять во Франции.

Большинство владельцев судов уже воспользовались предложением и оплачивают обслуживание, работу персонала, страховку и портовые сборы, пишет bfm.ru.

Ранее села на мель и затонула роскошная суперъяхта «007».

А яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии. ЧП произошло из-за плохих погодных условий, которые привели к наклону яхты на правый борт и последующему затоплению.

Между тем под флагом США на Гавайи прибыла яхта, которую связывают с российским сенатором.