Российским владельцам задержанных яхт разрешили платить за обслуживание лодок

Шесть лодок задержаны в Испании и пять во Франции.
Большинство владельцев судов уже воспользовались предложением и оплачивают обслуживание, работу персонала, страховку и портовые сборы, пишет bfm.ru.
Ранее села на мель и затонула роскошная суперъяхта «007».
А яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии. ЧП произошло из-за плохих погодных условий, которые привели к наклону яхты на правый борт и последующему затоплению.
Между тем под флагом США на Гавайи прибыла яхта, которую связывают с российским сенатором.