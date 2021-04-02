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Экономика

Российский олигарх задекларировал космический мусор как личный транспорт

Сызранский олигарх и депутат Самарской Губдумы Владимир Симонов задекларировал в ежегодной декларации космический спутник как принадлежащий ему транспорт, сообщает «Идель.Реалии».

Спутник. Земля из космоса.
Спутник. Земля из космоса.
СС0

Речь идет о наноспутнике СамСат-218, его вывели на орбиту еще в 2016 году.

На данный момент спутник превратился в космический мусор, он вращается на орбите Земли.

«Зачем Симонову спутник, для меня лично загадка», — недоумевает депутат той же думы Михаил Матвеев.

Владимир Симонов — один из самых богатых жителей Самарской области, пишет polit.ru. В 2012 году он указывал в декларации доход в 528 млн рублей, в 2019 — 16 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Путин и сотрудники администрации Кремля сдали декларации о доходах. В прошлом году президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такое решение было принято из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

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