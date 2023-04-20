«Ростелеком» и «Магнит» будут совместно развивать цифровые решения для ритейла

«Ростелеком» и федеральная розничная сеть «Магнит» создают технологическую лабораторию B2E TechLab для запуска новых цифровых решений и продуктов в сфере ритейла.

B2E TechLab (business to enterprise, сегмент крупного бизнеса) — это новый формат технологического партнерства, ориентированный на конкретную индустрию. Ритейл стал первой отраслью, в которой «Ростелеком» запускает подобные проекты. На площадке лаборатории будет работать интегрированная команда специалистов «Ростелекома» и «Магнита».

Лаборатория будет определять и тестировать перспективные инициативы и разработки, необходимые для развития бизнеса «Магнита», ускорит внедрение технологий в операционные процессы компании и позволит обогатить данными геоинформационные системы партнеров. В периметр проекта также войдут исследование рынка, разработка документации и поддержка обучения сотрудников, внедряющих новые решения с использованием ИТ- и телеком-инфраструктуры «Ростелекома».

Глубокое понимание отраслевых потребностей остается важнейшим фактором долгосрочных и доверительных отношений с клиентами, превращая их во взаимовыгодное партнерство. Особенно важно, что первые технологические лаборатории мы запускаем в ритейле — отрасли, которая очень быстро меняется и непрерывно внедряет инновации. Доверительное партнерство позволит наполнить рынок национальными продуктами и решениями, обеспечивающими технологический суверенитет отрасли и страны, — отметил Алексей Подрябинников, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома».