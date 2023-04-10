10 апреля
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Экономика

«Росводоканал Барнаул» напоминает юридическим лицам об обязательном применении уникального идентификатора платежа

Барнаульский водоканал напоминает клиентам — юридическим лицам об обязательном применении уникального идентификатора платежа (УИП) в документах на оплату услуг ресурсоснабжающей организации.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

УИП обязателен при оплате счетов за холодное водоснабжение, водоотведение, плату за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения и плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод. Такая мера предотвратит некорректную идентификацию программой перечисленных средств, попадание в невыясненные платежи, а также позволит правильно учитывать назначение платежа. Хочу отметить, что для оплаты разных услуг компании используется разный УИП, указание одного идентификатора для всех документов — неверно, — отмечает коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Обратиться за консультацией по вопросам, связанным с УИП, клиенты могут по номеру 500−101.

Справка: Уникальный идентификатор платежа (УИП) — это сокращенное название одного из реквизитов платежного поручения. Чаще всего он представляет собой числовое значение, состоящее из двадцати цифр. Заполнение поля 22 платежного поручения соответствующим идентификатором обязательно. Утверждено Банком России от 29.06.2021 (Положение N 762-П).

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