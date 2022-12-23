Рубль стабилизируется при появлении баланса на торгах, считает экономист

Бахтин утверждает, что санкционное сжатие нефтяных экспортных потоков совпало с предпраздничным спросом на импортные товары.
В декабре наблюдают увеличение бюджетных трат. Их нужно осуществить до конца 2022 года.
Кроме того, считает эксперт, подкосить устойчивость рубля могли сообщения о послаблениях валютных барьеров Центробанка. Их ввели весной как инструмент противодействия санкциям, добавил инвестиционный стратег.
Между тем курсы доллара и евро впервые превысили 70 рублей с весны этого года.
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