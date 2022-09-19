В Рубцовске 17 сентября открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк.

В церемонии открытия первого промышленного технопарка приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Площадка технопарка общей площадью 2,3 гектара находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. Планируется разместить там не менее пяти резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 миллионов рублей.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко отметил высокую практическую значимость открывшегося объекта для промышленного Рубцовска, а также большую подготовительную работу, предшествовавшую событию.

Губернатор поблагодарил всех, кто приложил усилия, «руки, знания, компетенции и душу», чтобы этот объект получился. Особую признательность он выразил Правительству Российской Федерации. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание технопарка в Рубцовске было направлено 500 миллионов рублей.

«Вместе с решениями на краевом уровне, а также частными инвестициями наших предпринимателей-инвесторов стало возможно создание такого объекта. Пусть это будет еще один вклад в копилку потенциала промышленной, производственной мощности Рубцовска», — подчеркнул Виктор Томенко.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

Объем внебюджетных средств, направленных на создание технопарка, составил свыше 220 миллионов рублей.

«Были приложены многочисленные усилия представителями многих организаций, органов власти, предприятий, предпринимателей, трудовых коллективов. Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта, выполнены, в том числе открытие новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей. Самое главное — решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь, в Рубцовске. Все это в новом технопарке есть. Пока только начало процесса практической работы. Это значит, что появятся еще новые резиденты к тем, что есть сегодня, появятся еще работники, дополнительно обороты. Уже первые шаги, которые созданный технопарк начал демонстрировать, весьма убедительны», — отметил глава региона.

Заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках национального проекта в 2019—2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставлено более 13 миллиардов рублей на создание и развитие 42 проектов парков.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

«На сегодня было введено в эксплуатацию 38 объектов. Сегодня мы дали старт хорошему прорывному проекту в городе Рубцовске. В условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, что такие объекты мы открываем не только в региональных центрах, но и в небольших городах. Развитие реального производства и возможность доступа к площадкам с таким уровнем и оборудованием важно именно для местного бизнеса», — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман также дополнил, что для реализации проекта Правительство Алтайского края выделило дополнительно 100 миллионов рублей для приведения в порядок дорожного покрытия на улице Тракторной, не видевшей ремонта с советских времен.

Поздравляя жителей города с юбилеем, Губернатор края отметил, что все годы Рубцовск выполняет миссию города-труженика, города трудовой доблести.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

«Люди — это основное богатство сегодняшнего юбиляра. И центральным событием всей праздничной программы является чествование рубцовчан, чествование людей труда, людей творчества», — подчеркнул глава региона. Напомним, что власть и депутаты поддержали рубцовских депутатов о присвоении городу звания «Город трудовой славы».

За профессиональные достижения и добросовестный труд Виктор Томенко вручил жителям города краевые награды — юбилейные медали Алтайского края, почетные грамоты Правительства региона и благодарности Губернатора Алтайского края.