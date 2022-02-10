Иск Генпрокуратуры РФ к акционерам «Кучуксульфата» с требованием передать их акции государству — сигнал для всего российского бизнеса. О том, почему результат разбирательства важен для делового климата страны и какова позиция акционеров на суде, рассказали в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» председатель совета директоров Василий Гамаюнов и начальник юридического департамента Ирина Володина.

О целях приватизации

Трудовой коллектив приватизировал Кучукский сульфатный завод в начале 1990-х, действующие акционеры приобрели акции у первичных акционеров только спустя семь лет, напомнил Василий Гамаюнов.

Руководитель вспоминает: в 1998 году рабочие массово избавлялись от акций — завод шел к банкротству. Объем производства сократился втрое, треть работников находились в простое, остальные трудились лишь 3−4 дня в неделю. Стоимость активов оценивали в тот момент в 412 млн рублей.

«За эти годы мы построили практически новый завод, вдвое увеличив его мощность и вложив миллиарды рублей. На сегодня оценочная стоимость имущественного комплекса 17 млрд рублей, налоговые отчисления и социальные взносы увеличились с 40 млн до 1,7 млрд рублей», — объясняет Гамаюнов.

По его словам, «Кучуксульфат» — самый яркий в Алтайском крае пример достижения целей приватизации.

«Мы более 20 лет открыто и гласно владели предприятием, платили налоги, отчитывались и делали все, о чем говорил президент: поднимали эффективность и конкурентоспособность, стали выпускать продукт мирового качества. Средняя зарплата на „Кучуксульфате“ почти вдвое выше средней по краю, в социальные программы мы вложили более 600 млн рублей. Предприятие семь раз было признанно лучшим социально ответственным работодателем региона. И нам пытаются доказать, что мы недостойны этого актива», — комментирует Василий Гамаюнов.

О законности приватизации

Тем не менее, в суде представитель Генпрокуратуры утверждает: 30 лет назад приватизация Кучукского сульфатного завода была проведена незаконно. Главный аргумент ведомства: отсутствие согласия правительства РФ на приватизацию и полномочий проводить приватизацию федерального имущества у региональных органов власти.

Между тем, как объясняет Ирина Володина, завод приватизировался как арендное предприятие. А это значит, что на момент заключения договора аренды с правом выкупа, это было в 1990−91 годах, еще до распада СССР, он утратил статус государственного.

«Поэтому согласие правительства для „Кучуксульфата“ однозначно не требовалось. Кроме этого, суду мы представили заверенную копию перечня предприятий, которые подлежали приватизации по разрешению правительства. И Кучукского сульфатного завода в этом перечне нет», — объяснила она.

Тот факт, что у органов власти Алтайского края были полномочия на приватизацию завода, подтверждают документы, продолжает юрист. Среди них, в частности, распоряжение Госимущества РСФСР о передаче таких полномочий алтайскому краевому комитету — все эти и другие подтверждающие документы приобщены к материалам дела.

ОАО «Кучуксульфат»

О сроке исковой давности

Ирина Володина также сообщила, что срок исковой давности Генпрокуратурой пропущен — по таким делам он составляет три года.

«Представители Генпрокуратуры заявили на суде, что государство только недавно узнало о незаконности приватизации, в 2021 г., поэтому срок не пропущен. Мы это опровергаем. Законность приватизации Кучукского сульфатного завода проверялась еще в 1990-х годах, в том числе по поручению Генеральной прокуратуры. Мы нашли и представили суду материалы этих проверок, они также приобщены к материалам дела», — рассказала Володина.

О деловом климате России

По оценкам пресс-службы «Кучуксульфата», у публикаций о противостоянии предприятия и Генпрокуратуры суммарно — более 30 млн. просмотров. Интерес к результатам разбирательства на федеральном уровне весьма высок, потому что от него зависит и будущее большой части бизнеса.

«Бизнес хочет понять, что ему делать? Вкладывать деньги в России, развивать бизнес здесь, набирать коллективы и обеспечивать их зарплатой или строить свое личное благополучие где-нибудь в Испании? 95% предприятий в России приватизировали именно так, как Кучукский сульфатный завод. И в случае удовлетворения иска Генеральной прокуратуры под угрозой ставится практически весь бизнес России», — объясняет Василий Гамаюнов.

О благополучии в России

Василий Гамаюнов напомнил, что предприятие подвергается рейдерским атакам с 2017 года. С того времени в прессе и телеграм-каналах стали появляться публикации о всевозможных нарушениях на заводе «Кучуксульфат».

А уже после публикаций контрольно-надзорные органы иницировали многочисленные проверки — их было около 80. И ни одно нарушение не подтвердилось.

«Все административные производства мы обжаловали в судах, во всех инстанциях выиграли дела. Ни одного административного состава ни директору предприятия как должностному лицу, ни „Кучуксульфату“ как юридическому лицу не предъявлено», — объяснила Ирина Володина.

Одно из последних обвинений — в том, что акционеры якобы выводят прибыль в офшоры — прокомментировал Василий Гамаюнов.

Василий Гамаюнов,

председатель совета директоров АО «Кучуксульфат»:

«Такие публикации вводят в заблуждение — это ложь. Заявляю ответственно — у „Кучуксульфата“ нет активов за рубежом. У акционеров, проживающих в России, нет дворцов, яхт, самолетов, счетов в заграничных банках. Если кто-то найдет у меня за границей что-либо из перечисленного — готов написать договор дарения любого зарубежного актива. Мы свое благополучие строили не в Испании, а в Алтайском крае, в Степном озере. И самое главное — налоговая нагрузка „Кучуксульфата“ составляет 19−20 копеек на рубль — это близко к нагрузке нефтяной отрасли. О каком выводе прибыли можно говорить при такой налоговой нагрузке»?

ОАО «Кучуксульфат»

О результатах административного давления

Так или иначе — акционеры надеются на объективность суда и, со своей стороны подтверждают свою позицию документами. Между тем, административное давление не прошло бесследно.

«Мы несем репутационные потери. Наши партнеры — такие мультибрендовые компании, как Procter&Gamble, Henkel, Unilever, — ищут альтернативных поставщиков. Контрагенты начинают работать по предоплате, банки отказывают в кредите. По сравнению со спокойным 2016 годом объем производства завода сократился на 30%", — объясняет Гамаюнов.

Сокращаются и налоговые отчисления. Так, краевой бюджет потерял в 2021 году 264 млн рублей к 2016 году, в 2022-м потери могут достигнуть 323 млн.

А бюджет Благовещенского района, где работает «Кучуксульфат», получил в 2021-м на 60 млн рублей меньше, чем в 2016-м, а в 2022 году сокращение составит уже 90 млн. В районе уже остановили реализацию социальной программы.

Василий Гамаюнов,

председатель совета директоров АО «Кучуксульфат»: