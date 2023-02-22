С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

В 2023 году сибиряки сняли со своих карт на кассах магазинов-партнеров проекта Сбера «Наличные с покупкой» более 30 миллионов рублей. Из них более 2,3 миллионов пришлось на клиентов Алтайского отделения.

Напомним, Сбер в Сибири расширил сеть партнеров, которые присоединились к проекту «Наличные с покупкой». Теперь, рассчитываясь на кассе такого магазина, покупатель может без комиссии снять со своей карты наличные. Максимально доступная сумма для снятия за одну транзакцию — 5 тыс. руб. В сутки клиентам доступно до 20 тысяч.

В Сибири к акции присоединилось более пятисот предприятий локального, межрегионального и федерального уровня. Например, одним из крупнейших партнеров акции стала торговая компания X5 Group, владеющая несколькими продуктовыми сетями.

На Алтае успешно работают уже более 70 торговых точек-партнеров.

Алла Косоухова,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка: