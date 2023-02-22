С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

Напомним, Сбер в Сибири расширил сеть партнеров, которые присоединились к проекту «Наличные с покупкой». Теперь, рассчитываясь на кассе такого магазина, покупатель может без комиссии снять со своей карты наличные. Максимально доступная сумма для снятия за одну транзакцию — 5 тыс. руб. В сутки клиентам доступно до 20 тысяч.
В Сибири к акции присоединилось более пятисот предприятий локального, межрегионального и федерального уровня. Например, одним из крупнейших партнеров акции стала торговая компания X5 Group, владеющая несколькими продуктовыми сетями.
На Алтае успешно работают уже более 70 торговых точек-партнеров.
Алла Косоухова,
заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:
— Проект «Наличные с покупкой» делает услуги банка доступнее для населения. Цифры говорят о том, что наше предложение востребовано. Популярность проекта объясняется, прежде всего, тем, что получить наличные на кассе магазина — очень просто. Достаточно совершить покупку, причём на любую сумму, и сказать кассиру, сколько денег нужно выдать наличными. Для подтверждения операции на терминале просто вводится ПИН-код карты.