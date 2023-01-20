20 января
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Экономика

Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России

Сбер вновь признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место в престижном рейтинге Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото: Сбербанк.

Как показал отчёт Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

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