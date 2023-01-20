Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России

Как показал отчёт Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.
Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.
Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
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